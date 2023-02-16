SBS 新聞簡報（2月16日）

失業率回升 當局指因經濟放緩和持續加息

統計局最新數據顯示，失業率在1月份從3.5%升至3.7%，工作崗位減少了11,500個。





財政部長查默斯表示，失業率仍然接近歷史低位，這個是積極訊號。他說近期全球經濟放緩，國內持續加息，因此就業情況變化是意料中事。





但他提到，財政部預計未來幾個人經濟會進一步放緩，因此失業率將會繼續輕微上升。





反對黨的財政事務發言人泰勒警告，就業市場疲軟和通脹持續，兩者同時出現是危險情況。他要求政府承認危機並提前準備解決方案。



【昆州槍殺案】警方定性基督教恐怖襲擊

三名男女在Wiembilla的物業中槍殺兩名警員和一名鄰居，並槍傷另外兩名警員後，被增援警員擊斃的事件，震驚全國。





昆州副警務處長Tracy Linford今日表示，經詳盡調查後相信事件和基督教原教旨主義或千禧年前論的意識形態有關，三人曾 訂閱網上的相關資訊 。





她說事件是故意和有預謀，並有一名美國男子涉事。





而對於有傳媒指三人涉及主權公民運動，警方就澄清沒證據表明這一點。



昆州失蹤礦工身亡 工會批漠視安全

在昆州北部礦井失蹤的兩名礦工，確認身亡。





事發昨日在Cloncurry附近的Dugald River礦場，一部30噸挖泥車墮入一個因礦井坍塌而出現的25米地洞，兩名合同工乘坐的汽車相信隨著挖泥車跌落。





專家使用無人機和攝影設備定位後，發現兩人已罹難。





總工會的昆州支部批評礦場所屬的MMG集團漠視安全，剝奪工人的基本權利。





而當地市政府表示，即使已做足安全措施，但採礦仍然是高風險行業，同時是幫助未來減少碳排放的關鍵行業。



世衛：繼續要求中方配合調查新冠源頭

世界衛生組織表示，不會放棄調查新冠病毒疫情源頭。





而總幹事譚德塞指，需要知道大流行在科學上是如何開始，以防止類似疫情再次出現。他透露近期已去信中國，尋求合作和提供透明資訊。





美國軍機墜毀公路旁 機上兩人喪生

美國一架軍用的黑鷹直升機在阿拉巴馬州墜毀，機上2人喪生。





據報該直升機隸屬田納西州國民警衞隊，事發時正進行例行訓練，期間在一條繁忙高速公路旁墜毀。





警方事後關閉附近公路，網上影片顯示現場冒出大量黑煙，大量警車和緊急服務人員到場處理。



雪梨明起舉行世界驕傲節活動

被稱為同性戀國際盛事的世界驕傲節（World Pride），從2月17日本周五開始到3月5日在雪梨舉辦。





而本地的第45屆Mardi Gras大遊行，也將在活動期間的2月25日進行，今次也是疫情以來首次重返雪梨市中心舉行。



當局指醫生違反專業操守情況增加

澳洲衛生從業員監管局表示，約900名醫生被指失德，涉及性騷擾、性侵和犯罪行為。





該機構將會加強監管措施，包括對被調查的醫生停職、增加對受害人的支持等，並呼籲政府採取更多措施。



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