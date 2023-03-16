SBS 新聞簡報（3月16日）

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總理回應對潛艇批評：捍衛國家利益

總理艾巴尼斯回應政界對澳英美協議的批評指，澳洲和中國的關係和30年前有很大區別。

前工黨總理基廷昨日直接點名批評艾巴尼斯以及防長馬利士、外長黃英賢，指他們迎合「澳洲前殖民地主人」而忽略亞洲區內的安全。

他又說
中國不會是澳洲的威脅
，採購核動力潛艇是工黨百年來最差的國際決定。

不過，艾巴尼斯今日表示，雖然中國並沒敵對威脅，但
潛艇是為了確保澳洲的國家利益


「我們在可以合作的地方和中國合作，在必須反對的地方不同意中國的言行......我們捍衛國家利益，不尋求和任何國家的衝突。」

習近平：中國承諾誓言不稱霸不擴張

與此同時，中共中央總書記習近平表示，世界不需要新冷戰，
中國永遠不稱霸、不擴張


他出席中國共產黨與世界政黨高層對話會時表示，中國式現代化不走殖民掠奪的老路，不走國強必霸的歪路，堅決反對一切形式的霸權主義及強權政治。

習近平指，打著民主旗號挑動分裂對抗，本身就是對民主精神的踐踏，而中國實現現代化是世界和平力量的增長，是國際正義力量的壯大。

譚保指澳洲核工業人材不足難支持潛艇

前自由黨總理譚保表示，透過澳英美協議來獲得核動力潛艇，面臨「極高風險」的失敗。

他今日表示，澳洲將會很難招募和培訓足夠的技術工人，來維護和操作這些潛艇。

「人力資源挑戰非常令人擔憂，因為澳洲沒核工業。還有一個問題是它們退役後如何處理？這些是現實但未被討論的問題。」

譚保形容之前的法國潛艇合同被取消是「悲劇」，又質疑英國作為今年經濟表現最差的已發展國家，是否有足夠財力提供潛艇。

信用卡公司資訊外洩 33萬人受影響

再有企業發生資訊外洩事件
，約33萬人受影響。

上市信用卡公司Latitude今日表示，他們成為「複雜的惡意網絡攻擊」的目標，當他們發現網絡安全漏洞時，已採取「即時行動」。

據報黑客透過供應商盜取了員工登錄資料，從而獲得超過10萬份身份證件以及約22萬條客戶記錄。

【新州選舉】貝莉珍妮安與自由黨高層開會

前新州州長貝莉珍妮安被發現和自由黨高層密斟競選大計。

目前在電訊公司Optus擔任高管的貝莉珍妮安，幾日前缺席自由黨的競選大會後，昨晚被目擊在一間中餐廳和前廳長艾爾斯及參議員派恩共敘。

州長佩洛德否認受到冷落，表示貝莉珍妮安如果為艾爾斯助選將有助Penrith選區的選情。

報告：六份一澳洲兒童生活貧困

一份報告指，澳洲每六名兒童就有一人處於貧困線之下。

聯合國兒童基金會的澳洲兒童福祉報告揭示，澳洲在兒童方面多個領域都有不錯表現，但仍有不足。其中原住民要在家庭外接受看護的數字比全國平均值高六倍。

報告又指，兒童的心理、生理和肥胖等健康問題仍然嚴重。

報告：生活開支未影響毒品需求

一份報告指，生活開支壓力下，
非法藥物的需求並未受到影響


刑事情報委員會的污水分析報告顯示，檢測到的整體毒品消耗量比去年減少約一成，但並非因為經濟壓力，而是當局緝毒有功。

報告指，檢測到的八成是冰毒，加上可卡因、海洛英和搖頭丸總共超過 14 噸，估計市值達到 100 億元。

體育消息

歐聯十六強次回合比賽，皇家馬德里1比0擊敗利物浦，兩回合計以6比2晉級。

而拿玻里就以3比0擊敗法蘭克福，兩回合計贏5比0晉級。

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