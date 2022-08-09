SBS 新聞簡報（8月16日）

全國擬5年內新建120萬房屋

總理艾巴尼斯宣佈，國家內閣會議已同意一項全國規劃改革藍圖，在未來5年建造120萬間新房屋。





改革藍圖還包括在較好地段的地區打造中高度密集性住房，以確保供應及可負擔程度。





艾巴尼斯表示，各州及領地的政府領袖已在保護租客方面達成協議，措施包括規定業主一年只能加組一次、驅逐租客必須有真實及合理的理由、降低最低租賃標準。



【原住民公投】獨立議員促取消

獨立議員索普批評，原住民國會之聲不但不會終結白人主導政府，反而會加強。





本身是原住民的索普今日在全國記者俱樂部演說時，呼籲國民在公投中投反對票。她要求聯邦政府取消公投，因其已帶來傷害和分化。





她形容原住民之聲諮詢機構是服從於政府、服從於殖民統治制度，而真正幫助到原住民的做法是簽署條約。



澳洲聯同加州政府對抗氣候變化

澳洲政府將會和美國的加州政府共同對抗氣候變化。





雙方已簽署諒解備忘錄，在清潔能源轉型、開發清潔能源供應鏈和科技、保護生態系統等方面展開合作。





協議內容還包括支持綠色經濟、投資環境友好企業、加強回收行業和相關經濟研究等。





氣候變化部長鮑文表示，雖然澳洲企業不會獲得美國的優惠措施，但可以加強雙方合作關係。



夏威夷山火死亡人數增至過百

美國夏威夷毛伊島山火，死亡人數增至101人。





救援人員繼續帶著搜索犬搜救失蹤者，但至今只是找了大約三份之一的災區。





對於遇難者遺體，當局已派出由驗屍官、病理學家和技術人員的團隊，使用多種設備來識別，但至今只有4具遺體的身份得到確認。





總統拜登表示，他會在情況許可下盡快前往毛伊島視察核探望災民，但不希望妨礙救災工作。



巴拉圭親台新總統宣誓就職

巴拉圭新任總統培尼亞（Santiago Peña）宣誓就職，開始5年任期。





44歲的培尼亞代表執政黨在4月底的總統選舉中獲勝。他當時已表明，不會改變和台北的邦交。





而他在就職演講中也兩次提到台灣，先是介紹出席的副總統賴清德，又指巴拉圭與中華民國不僅是盟友，更是兄弟之邦。



逃入北韓美軍士兵據報欲流亡

平壤表示，美軍二等兵金特拉維斯（Travis King）希望流亡北韓或第三國。





他上月混入在南北韓邊境板門店參觀的遊客中，擅自越過軍事分界線進入北韓，之後失去消息。





朝中社本周報道，金特拉維斯向當局承認非法越境，是因為對美軍內部的虐待和種族歧視反感，亦對不平等的美國社會感到極大失望。





美國國防部回應稱，無法證實上述言論，會繼續關注他能否安全回國。



體育消息

總理艾巴尼斯今日宣佈撥款700萬元建立太平洋欖球聯賽。



