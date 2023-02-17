SBS 新聞簡報（2月17日）

央行行長呼籲銀行客戶爭取更佳利率

儲備銀行行長洛菲利再次強調，加息的決定是為了解決通脹。





洛菲利表示，加息帶來的影響還沒到最嚴峻的程度。他呼籲無論是貸款還是儲蓄的客戶，都應尋求銀行提供更具競爭力的利率，來向銀行施壓。



形容對華「綏靖」 莫理遜籲制裁中國官員

前總理莫理遜表示，澳洲應該在人權方面加強向中國施壓。





他在東京出席對華政策跨國議會聯盟（IPAC）的會議並致辭，呼籲工黨政府對中國的官員採取嚴厲制裁。他形容，維持和北京的關係是「和希特拉的慕尼黑協議以來最惡劣的綏靖政策」。





該國際組織由多個民主政體的議會組成，專門討論如何應對中國。





拜登：不會就擊落氣球向北京道歉

在美國，總統拜登表示，不會就擊落中國氣球向北京道歉。





但拜登表示，美國不會道歉，又說和中國的競爭不是衝突，也不尋求新冷戰，並期待同中國國家主席習近平對話，將氣球事件查個水落石出。



歐盟本月內解除中國旅客入境防疫限制

歐盟同意逐步解除 對中國旅客的防疫措施 。





來自27個歐盟成員國的衛生專家開會後，同意在本月底前取消要求從中國入境的旅客登機前出示新冠檢測陰性證明的規定，並在下月中之前停止隨機抽驗。





放寬措施適用於不屬於歐盟的神根區域。



【原住民公投】美國首位原住民部長訪澳

美國內政部長哈蘭德 （Deb Haaland）表示，澳洲人應重視原住民國會之聲入憲公投。





作為美國首位原住民內閣部長，哈蘭德本周訪澳，和原住民事務部長貝妮會面。她是超過10年以來首位到訪的美國內閣成員。





哈蘭德向SBS的原住民電視台談及自己的經歷，表示自己獲得認可，對她的家族以及美國的原住民都有重要意義。



有澳洲人被迫偷渡出國接受同性戀矯正

一名澳洲人被強迫使用假護照偷渡，去索馬里接受性傾向矯正治療。





反對黨昨日提出這件事後，當局證實正為該名公民提供領事援助。





澳洲與太平洋島國加強人員往來

澳洲企業將可更容易進入巴布亞新畿內亞。





兩國多位部長今日在坎培拉會面，討論安全和經貿合作事宜。預計雙方會互相簡化簽證程序。





此外，聯邦政府昨日宣佈，將效仿美國的類似政策，為太平洋島國的公民提供3000個隨機抽取的永久居留名額。





申請者年齡要介乎18至45歲，在澳洲有正式工作，並通過體檢、品格和語言測試。



聯邦警察採取最大型打擊稅務詐騙行動

聯邦警察採取行動打擊涉及稅務的詐騙和金融犯罪。





警方對10名人士發出搜查令，是歷來最大型的打擊消費稅騙案行動。疑犯被指製造虛假的企業和商品，來向當局申請退稅。





稅務局表示，相關騙案導致17億元損失，而當局會加強監控社交平台和社區消息，並與執法部門及銀行密切合作。



體育消息

聯邦和昆州政府聯合宣佈，為2032年的布里斯本奧運會和殘奧會的場館建設提供70億元的資助。





昆州將負責重建Gabba體育場，聯邦會支持在市中心打造一個有1.7萬個座位的直播室。現有場館升級和建造小型設施將耗資20億元。



