SBS 新聞簡報（4月17日）

七國集團外長會議促台海和平穩定

七國集團外長會議聚焦印太地區局勢和俄烏戰爭。





擔任會議主席的日本外相林芳正表示，七國集團應展示決心捍衛基於法治的國際秩序，堅決反對單方面以武力改變現狀和威脅使用核武。





各方又談及台海關係，強調和平穩定的重要性，並要求和平解決兩岸問題。





中方此前曾敦促七國集團停止干涉別國內政和挑動地區矛盾製造陣營對立。



外長：外交助澳避免戰爭及提高地位

她今日在全國記者俱樂部演講，回顧上任一年以來的情況。她強調，在澳洲所面對的現代世界，外交不可以和經濟、戰略或者軍事分割開來。





「戰爭中不會有任何贏家，在找到解決方法之前，最好的方法就是維持現狀。」



【財案2023】財長料收緊經濟政策

財長查默斯預計會在下月公佈的財政預算案中收緊經濟政策。





他今日從美國返澳後表示，澳洲經濟正處於全球壓力下，但他有信心可以度過艱難時期。





自由黨前議員跑馬拉松支持原住民公投

總理艾巴尼斯形容前自由黨議員花馬（Pat Farmer）對原住民國會之聲入憲的支持是理想模範。





艾巴尼斯今日到訪荷伯特，而花馬將從當地出發長跑1.4萬公里，預計在10月份到達北領地的烏魯魯，來支持公投的贊成陣營。





花馬表示，國民需要投贊成票來展現一個已從歷史學習錯誤的成熟國家，而他的腳步將會編織這個未來。



當局要求執法機構追查黑客組織

網絡安全部長歐妮爾表示，已指示執法機構追查所有攻擊澳洲的黑客，無論他們來自哪裡。





自去年至今已有Medibank、Optus、Latitude等大企業遭到攻擊。數據顯示，澳洲人去年因詐騙損失超過31億元，比前一年多逾八成。





歐妮爾表示，澳洲並非不設防，而他們將會予以反擊，聯邦警察會在黑客“”傷害澳洲人之前傷害他們“”。



西澳州長訪華：與最大貿易夥伴建立關係

今次是他時隔4年展開首次新冠疫情後的訪華行程，他在出發前表示，解除受限制的鐵礦、紅酒、牛肉和龍蝦等都在討論議程中。





他形容，澳洲人害怕和最大貿易夥伴建立關係是「毫無根據」，而西澳作為一個出口州，理應和顧客合作。



研究：公營服務隊兒童進食障礙支援不足

研究發現，父母往往是首先發現子女有進食障礙症狀的人。





弗林德斯大學對超過400位子女有上述病患的家長進行調查，發現只有不足15%的人會向全科醫生求助，他們平均需要請假70日來照顧子女，而九成會去私家醫院治療。





報告指，結果顯示公營服務在進食障礙方面對家長的支援不足。



體育消息

歷史首位為澳洲國家隊上陣的原住民女子板球員Faith Thomas過身，享年90歲。



