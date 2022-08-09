SBS 新聞簡報（7月18日）

維州宣佈放棄主辦英聯邦運動會

他表示，運動會原本計劃耗資約26億元，但目前預計超支將達到70億元，成本大增近兩倍，對一個只有12天的活動而言花費過大。他說會把資金改為向偏遠地區投資，用作房屋、體育設施及旅遊業。





他又說已將終止合約的決定告知英聯邦運動會組委會，但未有透露目前已就運動會所花費的金額，以及終止合約的賠償金額。



各界對維州棄主辦感震驚失望

英聯邦運動會聯合會對維州放棄主辦英聯邦運動會表示震驚和失望。





該會發聲明表示，開支暴增是因為維州政府決定在鄉鎮地區舉辦賽事而需要興建大量基建工程，而此舉當時是違反了聯合會的建議。





澳洲英聯邦運動會行政總裁Craig Phillips表示超支數字被「嚴重誇大」，並不符合組委會上月開會時的預算。他說，墨爾本和維州在國際體育盛事的形象將因此大受打擊。





維州反對黨領袖佩蘇托批評當局並未和各方商討解決方法，宣佈決定前也未作知會。他形容取消主辦是對維州鄉鎮地區的「背叛」和「羞辱」。





澳洲華裔乒乓球手劉楊子接受SBS中文訪問時表示，事先並沒接獲通知，看到新聞時感到震驚，後來才收到乒乓球協會證實消息。





她坦言原本可以主場作戰、在親友面前比賽的願望落空，感到失望。



【原住民公投】選委會發佈官方小冊子

原住民之聲入憲公投的 官方宣傳小冊子今日公佈 。





選舉委員會已在網站上發佈小冊子，內容包含支持和反對雙方各2000字的理據。小冊子將會在公投舉行前至少兩星期派發到所有住宅。





總理艾巴尼斯表示，相信公投將可以取得成功，因為此舉是為了改善原住民的福祉。他說目前「縮窄差距」的19項目標已達成4個，需要繼續完成下去。



中國指過百國家參與「一帶一路」

中方指全球多個國家參與「一帶一路」合作。





中國國家發改委政策研究室公佈，截至上月底，中國已和152個國家、32個國際組織簽署了超過200份共建「一帶一路」的合作文件。





當局的數據顯示，今年上半年，中國對「一帶一路」沿線國家進出口按年增長9.8%，其中，前5個月在非金融類的直接投資增長19.6%。



俄拒黑海運糧協議 烏促各國譴責

聯合國和俄羅斯及土耳其在一年前簽署協議，昨日到期，但莫斯科已拒絕延長，批評是因為西方國家沒兌現協議承諾。





烏克蘭外長庫列巴在安理會會議上呼籲各國譴責俄羅斯，將政治帶入全球糧食安全問題。



政府撥款千萬改善廢品回收

聯邦政府宣佈撥款1100萬元改善廢物回收系統。





撥款將會和新州政府一同進行9個項目，資助私人回收企業和製造業，循環利用每年超過2萬噸的廢物。





環境部長普莉貝絲表示，政府會幫助建立全國性系統，又指2020至21年度澳洲只有12%的塑膠獲回收。



報告：電費成本上漲 5年內難恢復

數據顯示，電費高企將會成為常態。





報告預測，澳洲人的電費壓力在2027年才會恢復正常，如果能源轉型受到影響，可能要延續到2030年。



體育消息

澳洲女子國家足球隊 Matildas 將於明天進行最後一練，然後飛往雪梨，參加星期四的女足世界盃揭幕戰。



