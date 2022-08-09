SBS 新聞簡報（8月18日）

工黨全國大會通過支持澳英美協議

總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）在核動力潛艇的議題上，贏得黨內大多數支持。





工黨全國大會一連三天在布里斯本舉行，第二天的重要議題是澳英美協議。黨內左翼和部份工會要求從政策綱領中刪除該內容，維持工黨一貫的反核立場。場外也有反戰和反核團體示威。





不過，大會以四份之三的大比數通過對澳英美協議的支持。





艾巴尼斯表示此舉符合國家利益：「只需要問兩個簡單問題：澳洲作為一個島嶼大洲是否需要潛艇？如果是，哪種潛艇最高效？」



總理承諾公投失敗仍會繼續縮窄差距

艾巴尼斯承諾，就算原住民之聲入憲公投失敗，政府也會繼續縮窄原住民和非原住民之間的差距。





他向傳媒表示，如果無法建立原住民之聲諮詢機構，上述承諾會變得很難實踐，而之後也不會再有機會進行更有意義的改變。





他強調，最好的做法就是修憲加入承認原住民的內容。



兩國呼籲澳洲政府加強國家氣候行動

工黨全國大會明日將討論澳洲的全球地位，恰逢世界人道主義日（World Humanitarian Day），兩個國家呼籲澳洲加強氣候行動。





非洲的肯亞和大洋洲的瓦努阿圖，是受氣候變化影響最嚴重的國家之一。兩國的女性領袖表示，有緊急需要加大對掙扎生存的社區的支援。





澳洲聯邦和州地政府，在2021-22財年共為化石能源企業提供116億元的補貼，而為國際氣候變化行動撥款只有一成。



被指應對不力 夏威夷山火應急主管辭職

安達亞被指未有在山火肆虐時啟動災難警報而備受批評。但他解釋，警報主要用於應對海嘯，他擔心警報響起時，民眾會按照訓練到高處避難，反而會逃到起火的山區。





山火目前已造成111人死亡，當局表示將會就地方政府的應急行動進行獨立調查。



烏克蘭將舉辦國際國防論壇

烏克蘭總統澤連斯基宣佈，該國將主辦國際國防論壇。





他又透露，已簽署法例確保立憲法院的法官遴選過程透明、專業，以符合加入歐盟的資格。他形容此舉令烏克蘭入歐更進一步。





與此同時，俄羅斯再次指責烏克蘭無人機襲擊莫斯科，但途中被防空系統擊毀，地點距離克里姆林宮不足5公里。事件沒造成人員傷亡。



中國恆大向美法院申請破產保護

中國恒大集團向美國曼哈頓法院申請破產保護。





根據法例，此舉可以保護正進行重組的非美國公司，免遭債權人起訴或扣押在美資產。





法庭文件顯示，恒大正尋求對香港、開曼群島和英屬維京群島進行資產重組談判。



澳洲民眾聚集紀念越南退伍軍人日

數千民眾今日聚集在坎培拉的越南軍隊紀念碑，出席越南退伍軍人日活動。





總理艾巴尼斯讚揚軍人的犧牲，並為國家太遲承認他們而致歉。



體育消息

女足世界盃，澳洲隊 Matildas 將於明日傍晚6點在布里斯本對陣瑞典， 爭奪季軍 。



