SBS 新聞簡報（1月19日）

SBS 廣東話節目新聞簡報

SBS 廣東話節目新聞簡報 Source: SBS / SBS Cantonese

下載 SBS Radio 應用程式

其他收聽方法

請收聽本台為大家準備的每日重點新聞簡報。

新西蘭總理阿德恩突辭職 將於下月初離任

新西蘭總理阿德恩突然宣佈辭職
，執政工黨最快下星期選出新領袖。

阿德恩原定今日在記者會宣佈將於10月14日舉行大選，而令人意外的是，她同時也含淚表示，過去幾年筋疲力盡，覺得自己不再有足夠能量尋求連任。

她說雖然家人支持她留任，但她已經取得了在任總理時的成績，不會為辭職後悔。

阿德恩將會在下月初離任，而執政黨最快會在本周末選出新領袖，據報現任副領袖兼副總理羅拔臣不會參選。

澳洲總理艾巴尼斯在社交網站表示，阿德恩的同理心和洞察力是她最強大的領袖才能。

澳航連續第二日有客機在起飛後出現問題

澳航一架前往斐濟的客機，在機師發現有潛在故障後返回雪梨。

航空公司發言人表示，今日早上在雪梨起飛的QF101航班波音737客機，發現一個儀器顯示可能有潛在的機器問題，謹慎起見而返航。

工程師正檢修該架客機，而問題和引擎無關。

今次是澳航連續第二日出現問題。昨日另一班從奧克蘭飛往雪梨的客機，
因為引擎中途故障而發出求救訊號
，但最終安全降落。

澳航客機發求救訊號後安全降落

12月失業率為3.5%，比前一個月增加0.1%。

統計局最新數據顯示，12月減少了1.5萬個工作崗位，令失業率稍微上升，但勞動市場仍然緊張。同時，新冠確診個案上月增加也令更多人的工作時長縮短。

財政部長查默斯對數字表示滿意。他說工黨治下全國創造了21.2萬個工作崗位，令澳洲有效抵禦全球經濟下滑的衝擊。

澳洲再對在華被拘公民表示關切

聯邦政府再對在華被拘的澳洲公民的福祉表示關切。

2019年1月19日，華裔作家楊恆均在中國廣州被捕，在2021年被控間諜罪。

外交部長黃英賢發聲明表示，
今日是楊恆均被捕4週年
，而當局對其指控的判決已被推遲七次，期間健康狀況惡化，也無法和家人見面。

她呼籲北京根據國際慣例及中國法律，給予楊恆均公平的程序和人道待遇。

太平洋島國籲日本推遲排放核廢水

國際方面，太平洋島國呼籲日本推遲排放福島核電站的廢水。

日本政府已批准向太平洋排放超過100萬噸的核廢水
，而由17個島國組成的太平洋島國論壇表示，此舉將對漁業經濟造成重大打擊，影響全球一半的吞拿魚資源。

論壇表示堅決要求日方在排放廢水之前確保安全性。

大氣層二氧化碳減少量被指落後於計劃

全球減少大氣層碳含量被指正落後於計劃。

美國一份報告指，目前估計全球的大氣層碳含量每年減少20億噸，但巴黎協定建議到2030年至少要達到每年26億噸、到2050年要29億噸。

報告表示，雖然不少國家都制定了向淨零碳排放過渡的計劃，但很少有政策和戰略來減少大氣層的二氧化碳。

新州警方推反仇恨犯罪社區宣傳

新州警察希望新的教育宣傳可以減少社區的仇恨犯罪。

警方在兩年的諮詢和籌備後，正式推出以英文、繁簡體中文、越南文等6種語言文字的影片和海報進行反仇恨犯罪宣傳。

警方指，
新冠疫情期間針對亞裔
、原住民、猶太人和穆斯林團體的種族歧視增加，但只有四份一受害人會報案。

西澳任命專家小組檢視疫情應對措施

西澳政府任命一個專家小組來評估應對新冠疫情的措施。

小組由前衛生廳長John Day、西澳大學前副校長Margaret Seares和澳洲競爭及消費者公署前副主席Michael Schaper組成。

當局指，三人負責審視針對疫情的應對措施和封關措施的效用和計劃等。

體育消息

澳網賽事，澳洲球手科基納基斯（Thanasi Kokkinakis）今晚將會在第二圈比賽對陣
英國的前「一哥」梅利
。兩人上一次也是唯一一次交手是在2015年的戴維斯盃准決賽。

受天氣影響，科基納基斯在24小時前才打完第一圈比賽而晉級。

瀏覽更多最新時事資訊，請登上
廣東話節目 Facebook 專頁
MeWe 專頁
Twitter 專頁
，或訂閱
廣東話節目 Telegram 頻道


SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。
按此進一步了解 SBS 中文。
分享

Latest podcast episodes

GP PFIZER VACCINES MELBOURNE

你是否贊成政府應增加醫療保健回扣？

雪梨唐人街

【用廣東話記錄澳洲華人史】口述歷史員高朗賢：我們的故事值得保留

China: Illustration: XBB.1.5 Strain

中國放寬新冠防疫後確診急增 專家：對全球影響不太

SBS Chinese News

SBS 中文新聞 （1月19日）