SBS 新聞簡報（1月19日）

新西蘭總理阿德恩突辭職 將於下月初離任

阿德恩原定今日在記者會宣佈將於10月14日舉行大選，而令人意外的是，她同時也含淚表示，過去幾年筋疲力盡，覺得自己不再有足夠能量尋求連任。





她說雖然家人支持她留任，但她已經取得了在任總理時的成績，不會為辭職後悔。





阿德恩將會在下月初離任，而執政黨最快會在本周末選出新領袖，據報現任副領袖兼副總理羅拔臣不會參選。





澳洲總理艾巴尼斯在社交網站表示，阿德恩的同理心和洞察力是她最強大的領袖才能。



澳航連續第二日有客機在起飛後出現問題

澳航一架前往斐濟的客機，在機師發現有潛在故障後返回雪梨。





航空公司發言人表示，今日早上在雪梨起飛的QF101航班波音737客機，發現一個儀器顯示可能有潛在的機器問題，謹慎起見而返航。





工程師正檢修該架客機，而問題和引擎無關。





澳航客機發求救訊號後安全降落

12月失業率為3.5%，比前一個月增加0.1%。





統計局最新數據顯示，12月減少了1.5萬個工作崗位，令失業率稍微上升，但勞動市場仍然緊張。同時，新冠確診個案上月增加也令更多人的工作時長縮短。





財政部長查默斯對數字表示滿意。他說工黨治下全國創造了21.2萬個工作崗位，令澳洲有效抵禦全球經濟下滑的衝擊。



澳洲再對在華被拘公民表示關切

聯邦政府再對在華被拘的澳洲公民的福祉表示關切。





2019年1月19日，華裔作家楊恆均在中國廣州被捕，在2021年被控間諜罪。





她呼籲北京根據國際慣例及中國法律，給予楊恆均公平的程序和人道待遇。



太平洋島國籲日本推遲排放核廢水

國際方面，太平洋島國呼籲日本推遲排放福島核電站的廢水。





論壇表示堅決要求日方在排放廢水之前確保安全性。



大氣層二氧化碳減少量被指落後於計劃

全球減少大氣層碳含量被指正落後於計劃。





美國一份報告指，目前估計全球的大氣層碳含量每年減少20億噸，但巴黎協定建議到2030年至少要達到每年26億噸、到2050年要29億噸。





報告表示，雖然不少國家都制定了向淨零碳排放過渡的計劃，但很少有政策和戰略來減少大氣層的二氧化碳。



新州警方推反仇恨犯罪社區宣傳

新州警察希望新的教育宣傳可以減少社區的仇恨犯罪。





警方在兩年的諮詢和籌備後，正式推出以英文、繁簡體中文、越南文等6種語言文字的影片和海報進行反仇恨犯罪宣傳。





西澳任命專家小組檢視疫情應對措施

西澳政府任命一個專家小組來評估應對新冠疫情的措施。





小組由前衛生廳長John Day、西澳大學前副校長Margaret Seares和澳洲競爭及消費者公署前副主席Michael Schaper組成。





當局指，三人負責審視針對疫情的應對措施和封關措施的效用和計劃等。



體育消息

受天氣影響，科基納基斯在24小時前才打完第一圈比賽而晉級。



