基爾喬斯昨突然宣佈退出澳網 梅利苦戰 5 盤爆冷晉級

較早時候，世界排名第 35 的澳洲女單一姐湯珍奴域 (Ajla Tomljanovic) 因膝蓋受傷宣佈退出澳網，到了昨日，連基爾喬斯 (Nick Kyrgios) 又宣佈退出，由於這兩人 (尤其是基爾喬斯) 對本地球迷的叫座力非常高，所以澳洲網球協會感到頭痛不已。





卡殊 (Pat Cash) 曾是澳洲知名網球員，也 1987 年溫布頓男單冠軍得主。他一直不滿基爾喬斯的態度。這次他認為，澳洲網球協會為了基爾喬斯，上星期五騰空了 Rod Laver Arena，讓基爾喬斯和祖高域合演了一場慈善比賽。





他反問，如果英國網壇前一哥梅利 (Andy Murray) 要求溫布頓讓他在中央場地練習，看看溫布頓怎樣反應。





另一方面，上屆澳網女單冠軍、前一姐巴蒂 (Ash Barty) 雖然已經宣佈今後不會作專業比賽，但有報道指，她在女單決賽那天，會出現頒獎台。





不過，我們暫時未知道她當天的角色，例如是否頒獎的嘉賓。





由於墨爾本今天 (星期二) 天氣非常酷熱，今天兩點之後，當局實施極端酷熱措施，室外比賽場館需暫停比賽。



英國梅利擊敗 13 號種子 Matteo Berrettini 爆冷。 Source: AAP / Cal Sport Media/Sipa USA 澳網男單 13 號種子意大利的 Matteo Berrettini 與英國梅利陷入苦戰。 Source: AAP / USA TODAY Network/Sipa USA 至於剛才提到英國名將梅利，雖然今年已屆 35 歲，目前全球排名 49，但對著 13 號種子、26 歲的意大利球手 Matteo Berrettini 一點都不示弱。雙方激戰 5 盤仍不能分勝負，結果，雙方要靠 tie-break 決勝負，梅利 tie-break 贏 10-6 爆冷，獲得最終勝利。

