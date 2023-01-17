SBS 新聞簡報（1月17日）

當局指干預能源市場令家庭和企業受惠

財政部長查默斯否認 設置能源價格上限 是操之過急，指該措施已得到審慎的考慮並在國會通過。





昨日有煤氣企業表示難以獲得新的供應，導致無法和新客戶簽合同。競爭與消費者公署表示正監管各企業，確保做法符合價格上限規定。





查默斯表示，政府對市場的實質性干預，最終令家庭、行業和小企業受惠，但有一些問題確實無可避免，而公署會就此提供更多指引。



【尼泊爾墜機】遇難澳洲乘客家屬促尊重私隱

尼泊爾客機墜毀，相信遇難的澳洲乘客的家人感謝支持，並希望外界尊重私隱。





尼泊爾一架內陸客機星期日墜毀，29歲的雪梨教師Myron Love是72名乘客之一。





當局已確認有70人死亡，另外兩人仍下落不明，但相信生還機會很微。



中國經濟增長低於預期 人口出現負增長

中國國家統計局今日公佈經濟及人口數據。





去年第四季度經濟按年增長2.9%，增幅比第三季的3.9%放緩，但高過市場預期的1.8%；上季經濟按季比較為持平，好過市場原先預期跌0.8%。





達沃斯世界論壇重新召開

今年有創紀錄的2,700名代表去到瑞士滑雪勝地達沃斯參加。





澳洲政府由助理貿易部長艾爾斯代表，而前外長庇雪將會率領澳洲國立大學的代表團。



【昆州洪災】當局支援被隔絕社區

昆州中北部沿岸 洪水持續 ，氣象局向多地發出警報，多個社區和外界隔絕。





由於河流水位暴漲，多條主要公路包括Bruce Highway被切斷，約百名遊客被困在小鎮Bloomsbury。





署理州長邁爾斯表示，當局關注民眾福祉，將會被隔離的社區提供物品。他提醒當地暴雨持續，要注意安全。



【西澳洪災】多個住宅被嚴重損毀

西澳Kimberley地區也 持續遭受歷史性洪水 ，小鎮Broome被和外界隔絕。





當地有數百個住宅受到破壞，至少35戶損毀嚴重要重建。多個主要交通通道被摧毀。





而受洪水影響的Yiyili社區災民，在聖誕節時被轉移到Broome，被告知還要至少6個星期才可以回家。



當局開設服務中心助老兵投入社會

聯邦政府宣佈將開設老兵支援中心，為退伍軍人提供服務。





首個中心將設置在布里斯本，運營機構Lives Lived Well獲得540萬元撥款，提供就業、心理健康、住房和顧問服務。





退伍軍人事務部長基奧表示，之後會在全國各地興建此類中心，還會有電話和網上服務，來幫助各地的退伍軍人重建和家庭及社會的聯繫。



維州對公開醉酒除罪化 警方表反對

維州將對公共場所醉酒的行為非刑事化。





當地的原住民機構指，不當飲酒應該是公共衛生議題，而非犯罪，而相關法例對原住民社區造成極大影響。





但警方表示，新法例限制警員拘捕在公眾場所醉酒鬧事者的權力，是把社區置於危險之中。



體育消息

澳網賽事，世界排名第五的白俄羅斯女單選手莎芭蘭卡僅用69分鐘就擊敗對手晉級第二圈。由於澳網禁止俄羅斯和白俄羅斯的象徵，這位25歲女將沒任何代表國家的標誌。





主辦方原本允許觀眾展示相關國旗，但在另一場由俄烏選手對陣的比賽，有觀眾展示俄羅斯國旗而引發爭議後，宣佈全面禁止。



