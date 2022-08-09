SBS 新聞簡報（7月19日）

維州拒為放棄主辦英聯邦運動會道歉

維州州長安德魯斯拒絕就 取消舉辦2026年英聯邦運動會 道歉。





他昨日宣佈，原計劃在5個鄉鎮地區城市舉辦的運動會，預計將超支達70億元，成本大增近兩倍，對一個只有12天的活動而言花費過大，因此決定放棄主辦權。





但他強調仍會繼續投資20億元給偏遠地區，用作房屋、體育設施及旅遊業。而他今日再宣佈追加1.5億元，為當地工人建造宿舍。





安德魯斯表示不會為決定而道歉，因為政府考慮的是英聯邦運動會為鄉鎮地區帶來的益處，但無法負擔暴增的開支。



反對黨要求調查英聯邦運動會預算

維州反對黨領袖佩蘇托要求審計部門調查政府取消舉辦英聯邦運動會的決定。





他表示，當局的做法不單只損害維州，也損害澳洲在國際社會的整體形象。他說已去信審計部門，要求調查運動會的預算為何會從26億元暴增至70億元。





「已花了多少錢？取消合約要花多少錢？根據已有資訊來估計，（取消舉辦）將造成10億至20億元被浪費。」





據報維州政府正和英聯邦運動會聯合會就取消主辦合同的賠償金進行磋商。



美國務卿及防長將於下周訪澳

美國國務卿布林肯和國防部長奧斯汀將於下星期訪問澳洲。





澳洲防長和外長已證實上述消息，並會在布里斯本和對方會面。預計雙方將談及軍事安全、環境、清潔能源和經濟等方面的合作事宜。





與此同時，雪梨有工黨成員呼籲政府退出澳英美協議並取消核動力潛艇的計劃。





該批黨員表示，協議將會加劇地區軍備競賽、可能將澳洲拖入戰爭，也可能違反澳洲有份簽署的《核不擴散條約》。



聯邦政府擬改革大學教育制度

聯邦政府考慮推行高等教育制度改革。





當局今日公佈一份有關大學制度的報告，報告建議在鄉鎮地區設立20個大學學習中心、廢除大學課程的50分合格線等。





報告指，預計到2050年澳洲55%的職業崗位都會要求有大學學位，因此要進行長遠和深刻的改革。





教育部長祈雅表示，要為此作準備，需要開始吸納更多多元化背景的學生進入大學校園。



報告：多數企業擔憂能源短缺問題

一份報告指，大部份澳洲企業都對氣候變化和能源可持續性感到擔憂。





跨國能源分析公司Schneider Electric的報告顯示，只有32%的公司認為能夠應對未來能源市場的波動，多達七成三正在實施或討論改善能源效率的措施。





報告認為，調查顯示企業有需要及早尋求轉向可再生能源的方法。



國泰增加來往珀斯香港直飛航班

國泰航空宣佈 增加來往香港和珀斯的直飛航班 。





目前只有國泰運營兩地直飛航班，而從12月6日開始，原本每星期3班將會增加至5班。有珀斯居民向SBS廣東話表示，希望此舉可增加選擇並降低票價。





國泰此前已計劃在今年11月 重開阿德雷德直航 ，每星期5班。



中方斥賴清德「四大支柱」言論屬賣台

中國駐美大使館形容台灣副總統賴清德「賣台行徑可恥」。





賴清德日前在《華爾街日報》發表署名文章，提出兩岸和平「四大支柱」，包括加速國防轉型、推動經濟安全、加強民主國家夥伴關係、具備穩定且有原則的兩岸領導力。





中方批評，相關言論是向美國遞出「投名狀」，包藏賣台禍心，渲染大陸軍事威脅是為了購買美國軍備，「以武拒統」。



體育消息

美職聯球隊國際邁阿密的班主之一碧咸表示，剛加盟的球星美斯需要時間來適應。



