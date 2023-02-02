SBS 新聞簡報（2月2日）

已故樞機主教佩爾今日在雪梨舉殯

已故天主教樞機主教佩爾今日在雪梨聖母主教座堂舉殯。





前總理艾保德出席葬禮並致悼詞，形容佩爾是「澳洲最偉大的天主教徒」，關懷所有認識的人，關注其他人的福祉。





而 在教堂對面馬路進行抗議的示威者就譴責佩爾和天主教會 。一名示威者表示，佩爾代表了同性戀恐懼症、跨性別恐懼症、性別歧視、包庇戀童癖，這些是天主教最惡劣的部份，他們示威就是予以反對。





集會期間至少有2人被警方拘捕。



央行將以原住民設計取代紙幣女王肖像

儲備銀行將就新設計諮詢原住民社區，傾向使用原住民元素而非某個原住民人士的頭像。設計和印刷預計需要幾年時間。





反對黨領袖達頓對此表示反對，形容是「對社會體制的攻擊」。而財長查默斯對此表示歡迎，強調最終由央行行長決定。



澳洲經濟有望實現軟著陸而避免衰退

國際貨幣基金組織（IMF）最新的全球經濟展望報告，相信工黨政府在去年10月財案對教育、培訓、氣候變化、能源等方面的支持，有效恢復澳洲的後疫情經濟。





報告又提到央行加息對壓抑通脹的必要性，但建議密切監視經濟數據，也要在稅制改革方面重新評估。





財長查默斯歡迎國際貨幣基金組織對當局經濟管理和計劃的認可，但強調不會改變三階段減稅計劃。



聯邦及各州地領袖將討論醫療改革

總理艾巴尼斯將於今晚和各州地領袖進行非正式會面，然後明日舉行全國內閣會議。預計他們會討論聯邦政府增加對醫療服務撥款的事宜。





當局也有計劃改革醫療保健（Medicare）系統來解決問題。



昆州加強打擊汽車盜竊案

警方數據顯示，去年12月有超過2130宗非法使用汽車的案件，是1997年7月以來單月最多。





當局正起草新法例，包括延長偷車賊人的刑期、加重在社交媒體上聲稱犯罪的刑罰，以及在保釋時考慮青少年時期的犯罪歷史。



【人類自由指數】澳洲排11 台灣亞洲居首

美國智庫Cato Institute與加拿大智庫Fraser Institute對全球165個司法管轄區，在法治、安全、宗教、言論、資訊、司法、產權和貿易等方面的自由度進行評分。





瑞士、新西蘭和愛沙尼亞在最新的排名中位居前三名。澳洲在去年從前5暴跌至11位，今年排名不變。





台灣在全球排第14，是亞洲第1；香港排34、亞洲第4；中國排名152。



美國加息 通脹回落快過預期

聯邦基金利率目標區間升到4.5厘至4.75厘，連續兩次議息會議縮減加息幅度。





聯儲局主席鮑威爾表示，通脹回落速度快過預期，但仍然偏高，雖然聯儲局無意過度收緊貨幣政策，但委員認為未到暫停加息的時候。





他預計今年經濟增長放緩，年內不太可能減息。



約翰遜籲加大軍援烏克蘭

英國前首相約翰遜呼籲西方對烏克蘭增加軍事援助。





多個國家已承諾為烏克蘭提供先進坦克，但就提供戰機方面猶豫不決。





約翰遜表示，烏克蘭越快在戰爭中取勝，俄羅斯的軍事力量就越弱，全球可以節省越多人力物力，經濟困境就越快結束。





但他說不讚成烏克蘭現時加入北約和歐盟，應該等戰爭結束後再開始程序。



體育消息

沙特阿拉伯獲得2027年亞洲盃足球賽的主辦權。





亞足聯昨日舉行大會，原本申辦的印度、伊朗、卡塔爾和烏茲別克退出，令唯一申請者沙特勝出。





評論認為此舉有助沙特未來申請舉辦世界盃。



