SBS 新聞簡報（4月21日）

民調：原住民之聲支持度跌至五成以下

最新民調顯示，原住民國會之聲入憲的支持度下跌到五成以下。





巿場調查公司Roy Morgan發表對1100名澳洲人的民調結果，有46%的受訪者表示會在公投中投贊成，有39%表示會反對。





受訪者不贊成原住民之聲入憲的首要原因是認為它會令國家以種族來區別分離，另一個原因是，不認為入憲可以如何縮窄差距。





民調也顯示，昆州和南澳的反對多於贊成，維州的反對比例也提高了3%。



【原住民公投】首席法律顧問支持措辭

律政部長首席法律顧問對原住民國會之聲入憲公投的措辭表示支持。





自從 政府發表修憲的具體法律條文 以來，反對黨一直要求公開首席法律顧問就此作出的建議。





建議也否認了原住民之聲會成為國會第三個議會的擔憂，指其「不會成為國會或政府的一部份，而是向這兩個機關提供建議」，「不會擁有否決權」。



TikTok澳洲：沒打壓性小眾及反共內容

專家指，影片社交平台TikTok在禁令下，將會繼續審查用戶內容。





不過，TikTok澳洲公司回應，作為雪梨同性戀狂歡節和雪梨世界驕傲節的合作夥伴，他們並沒打壓性小眾內容，而且可以輕易搜索到很多反中共的內容。



新州自由黨選出新任正副領袖

新州前律政廳長斯皮克曼當選自由黨新領袖。





州議會選舉後，落敗的前州長佩洛德辭去領袖職務。黨魁懸空近一個月，自由黨今日召開黨團會議。斯皮克曼擊敗前規劃廳長羅伯茨而當選。





會議也選出前大都會道路廳長沃德出任副領袖，前金融廳長圖德霍普擔任上議院領袖。



雪梨地鐵市中心線今起試運行

雪梨地鐵的市中心線今日清晨開始試運行。





一架無人駕駛的列車以每小時25公里的速度從北區Chatswood出發，穿過連接Blues Point和Barangaroo的海底隧道，抵達雪梨市中心。





今次是雪梨港水底首次有地鐵穿過。而從Chatswood到南區Sydenham的地鐵線預計在明年開通。



西澳小型飛機墮海 機上母子游上岸

45歲的機師媽媽和15歲的兒子昨日在北部地區 Exmouth 觀賞日全食後，駕駛飛機返程途中疑出現故障，在Frementle北部墜海。





飛機掠過海灘後撞入水中，兩人游了大約50米回到岸邊。警方讚揚機師反應恰當，並調查事故原因。



馬斯克旗下火箭升空4分鐘後爆炸

私營太空探索技術公司 SpaceX 於當地時間星期四早上在德州發射場試射最新一代運載火箭系統星艦（Starship）。





但星艦升空後約4分鐘發生爆炸，預計原因是超重型推進器部分未能成功分離。





SpaceX早前已表示，只要火箭成功從發射台升空就算成功。而馬斯克表示今次掌握大量數據，幾個月後會進行第二次試射。



體育消息

西班牙天王拿度可能會繼續缺席下星期開始的馬德里公開賽。



