SBS 新聞簡報（11月22日）

總理艾巴尼斯和新州州長佩洛德視察受洪災影響的小鎮Eugowra，宣佈更多賑災措施。





當地早前持續遭受洪水侵襲，房屋和土地受損。上星期出現緊急汛情，有三份之一居民要疏散。聯邦和州政府宣佈，為企業和機構聯合提供最高5萬元的補助。





而州政府此前已提供1000元的一次性個人津貼和400元的兒童津貼，作為撥款地方政府恢復資金100萬元的一部份，並增加適用於46個地方政府轄區。不過，當局暫未考慮實施受損土地的回購計劃。





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南澳政府因應梅里河預計在來緊幾個星期氾濫，已撥款5160萬元為居民和商戶提供協助。





撥款包括930萬元用於建造和修葺河堤，480萬元用於沙袋和其他防護工具，並為農民和被迫停業的商家提供援助，另有1千萬元用於修復受損的基建設施。





州長馬利瑙斯卡斯今日前往Riverland地區，表示政府已盡可能做足準備。他說有必要提前數星期甚至數月來應對任何變化。









聯邦政府的勞資關係草案被批評操之過急。





工黨希望在聖誕節之前通過，但目前在參議院仍需要至少一位中立議員支持，最可能的是塔州議員波科克。





不過，波科克表示，他贊成該草案八成半的內容，但無法同樣支持其他一些部份。他說這個非常龐大的法例要有足夠的時間和小企業溝通。





他又提到，根據國會調查，多僱主談判機制可以縮窄性別收入差距的講法並不準確。









另一項重要的聯邦反腐機構的草案預計會在國會通過。





草案在眾議院的辯論已提上日程，確定會在未來兩日會期進行。工黨已按要求加入新的內容，包括保護記者及其消息來源、確立貪污行為的定義，以及公開調查結果。





為有足夠時間討論兩項草案，參議院已同意增加會期，包括聽日到今個星期五，以及12月2日星期五共4日。









國際方面，香港6名壹傳媒及蘋果日報前高層，今日在高等法院承認串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全。





由於部份被告需要在黎智英國安法案件作供，案件押後至該案審結後，再處理求情及判刑。





另外，黎智英聘請英國御用大律師代表抗辯，早前被律政司反對。但高等法院上訴庭昨日裁決，拒絕律政司上訴。當局隨後向終審法院提出上訴。









太平洋島國所羅門群島發生7級地震，澳洲駐當地的高級專員公署屋頂倒塌。





外交部證實所有職員安全，並會確認當地其他澳洲人的安危。不過由於電話線被切斷，無法即時聯絡到所有人。





由於當地有海嘯警報，外交人員已前往高處避難。









維州朝野兩黨都表示，如果當選，會在聖誕節前開會，不會提早放假。





在自由黨領袖馬仲佳作出承諾之後，州長安德魯斯表示，工黨在2014年和2018年選舉後都馬上投入工作，而過了今個星期日之後，今年會繼續這樣做。









梅里達令盆地計劃今日實施10周年。





該計劃旨在引流河水進行灌溉，惠及澳洲三份之一的食物供應。這個耗資130億元的工程已接近法律規定完工的2024年，預計可恢復的水資源可從21000億升增至32000億升。





負責計劃的部門表示，完工並不意味著終結，屆時會每10年審視一次計劃。









澳洲國家足球隊Socceroos將於東岸時間聽朝6點迎來今屆世界盃的第一場比賽，在分組賽首圈對陣衛冕冠軍法國隊。





外界普遍認為澳洲隊毫無勝算。主教練阿諾德在賽前的新聞發佈會表示，球隊首要是相信自己，第二是做到最好。

