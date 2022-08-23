SBS廣東話節目其他收聽方法 SBS 新聞簡報（8月23日）Play06:23SBS廣東話節目其他收聽方法 SBS 廣東話節目新聞簡報 Source: SBS / SBS Cantonese下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (7.83MB)Published 23 August 2022 at 5:52pmBy Koma ChengSource: SBS 請收聽本台為大家準備的每日重點新聞簡報。Published 23 August 2022 at 5:52pmBy Koma ChengSource: SBSREAD MORE【為台海衝突準備】國防部委託研究報告：澳洲9成進口燃料受影響報告：莫理遜秘密自我任命沒違法卻損害責任政府中國洽購靠近澳洲私人島嶼 島主：想賣給澳洲政府但無回應瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。AdvertisementSBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes【疫苗快報】新州州長望縮短新冠隔離 （8月23日）報告：莫理遜秘密自我任命沒違法卻損害責任政府SBS 中文新聞（8月23日）研究：核戰一旦爆發 全球或多達 50 億人死於饑荒