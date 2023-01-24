SBS 新聞簡報（1月24日）

總理到訪北領地犯罪率高企社區

總理艾巴尼斯今日抵達北領地愛麗絲泉，和首席廳長菲爾斯視察當地，了解犯罪率提升的問題。





當地原住民領袖呼籲採取措施，包括重新在社區引入禁酒令；反對黨領袖達頓還建議部署聯邦警察。





原住民諮詢服務機構Kings Narrative的董事總經理Tyson Carmody向SBS新聞表示，他認同當局需要採取措施，但相信嚴刑峻法不會奏效。





他說原住民年輕人是全國受到最多管理和控制的人群，而政府和政客只會一味加強監管，令問題出現惡性循環。



當局或加強監管網上約會平台

當局呼籲網上約會平台改善服務保護用戶。





數據顯示，在疫情期間，濫用他人照片、報復性色情內容、性勒索等事件增加了 6倍以上。





聯邦及各州地、行業代表和警方明天開會討論相關問題。他建議當局採取措施，禁止罪犯登記使用。



美國一日內發生兩宗槍擊案 9人死亡

國際方面，美國一日內再發生兩宗槍擊案。





當地星期一下午2點，加州半月灣發生一宗分別在兩個地方但相信有關的槍擊。一個農場有4人死亡，附近一個貨運公司有3人死亡。警方隨後拘捕該公司一名職員、67歲的華裔疑兇Zhao Chunli。





同一日下午，愛荷華州一間學校發生槍擊，造成2名學生死亡，9人受傷，其中一名僱員危殆。警方已拘捕3名嫌疑人。



加州農曆新年槍擊案 死者涉中國公民

加州蒙市在年三十晚，越裔疑兇Huu Can Tran闖入一間舞廳開槍，被警方包圍後吞槍自殺。事件造成11人死亡，7人危殆。





中國駐洛杉磯總領事館證實死者當中有中國公民。中國駐美各使領館已下半旗誌哀，並向當地華人社區表達慰問。



新西蘭總理阿德恩明日正式離任

阿德恩今日以總理身份出席最後一次活動，和希健斯等議員一同參加原住民慶典。





她再次感謝民眾支持，表示離任後最想念的是國民。她又說已準備好擔當母親和姐妹的家庭角色。



維州警方本周假期加強打擊無牌駕駛

維州警方將會在澳洲日長周末加強打擊無牌駕駛。





數據顯示，去年的奪命車禍中，有29%涉及駕照被吊銷、被臨時停牌或者沒車牌的人士。





負責道路的維州助理警務處長Glenn Weir表示，屆時全州都會加強監控，不應該開車而被發現的司機將會被檢控。他也呼籲所有駕駛者減速行駛、事先計劃好行程、要有充分休息。



新州司機今起可申請路費回扣

根據政府的紓困政策，每年在路費上花費至少 375 元的司機，將能夠申請 40% 的回扣，金額最高 750 元。





回扣可追溯至 2022 年 7 月 1 日，退款將會在當局收到申請後幾天內發出。預計有50 萬名司機符合申請資格。



數據：澳洲每年二千人死於皮膚癌

昆州的皮膚癌個案比其他州份多四成，被稱為“澳洲皮膚癌之都”。





數據顯示，全國每年為皮膚癌治療支出超過13億元，每年有2000人因此死亡。





澳洲癌症協會提醒公眾 採取保護措施 ，包括在陽光普照的日子要戴帽、太陽眼鏡和有保護功能的衣物外出。



體育消息

澳網賽事，世界排名第三的美國選手碧古拉（Jessica Pegula）將於今晚對陣白俄羅斯的艾莎蘭卡，爭奪准決賽席位。





去年被澳洲一姐巴蒂淘汰的碧古拉，今年以第一種子選手身份參賽，劍指女單冠軍。



