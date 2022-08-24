SBS廣東話節目其他收聽方法 SBS 新聞簡報（8月24日）Play06:36SBS廣東話節目其他收聽方法 SBS 廣東話節目新聞簡報 Source: SBS / SBS Cantonese下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (8.03MB)Published 24 August 2022 at 5:59pmBy Koma ChengSource: SBS 請收聽本台為大家準備的每日重點新聞簡報。Published 24 August 2022 at 5:59pmBy Koma ChengSource: SBSREAD MORE【移民澳洲】獲批永居港人增逾兩倍 移民律師：將持續飆升【移民VS培訓】澳洲應該點樣解決人手短缺問題？新型電話詐騙針對微信用戶 索取個人資訊否則「封號」瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。AdvertisementSBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes【疫苗快報】父母為何要安排孩子接種新冠疫苗? （8月24日）報告：首置買家最驚貸款被拒或遇「衰鄰居」專家教你見招拆招！SBS 中文新聞 （8月24日）總理宣布對莫理遜秘密兼任五部長職位進行獨立調查