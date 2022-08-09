SBS 新聞簡報（5月25日）

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【原住民之聲】總理稱非原住民不受影響

總理艾巴尼斯請求國會支持原住民之聲入憲，指建立該諮詢機構可令國家更加團結及和解。

國會今日進入辯論公投修憲問題的第四日。艾巴尼斯向議員表示，原住民之聲是一項只需簡單改變就帶來有意義行動的計劃。

他說此舉對大部份非原住民澳洲人的生活不會有任何改變，只是一個改善原住民澳洲人生活的機會。

國會已增設會期，讓過百位
欲就入憲公投表態的議員
有機會發言。

反對黨：當局平抑電費措施不足

反對黨表示，澳洲能源監管機構對電力的默認市場報價措施並不足夠。

該機構上調新州、南澳和昆州東南部的電費價格上限。從7月1日起，
住宅和商業用戶的電費預計將上漲一成半至三成


雖然升幅比之前預計小，但用戶全年最多可增加600元的開支。

反對黨的能源事務發言人奧布萊恩（Ted O'Brien）批評，工黨曾以削減電費作為核心的競選承諾，但再次以愚蠢政策打破。

新州被電擊長者死亡 州長力撐警方

新州安老院長者被電擊事件，州長柯民思表示，對警察廳長卡特利（Yasmin Catley）和警務處長韋伯仍有信心。

一名95歲長者因為持刀而被警員用電擊槍制服，受傷不治。
事件引發外界批評
，韋伯也被質疑處理不當。

對於反對黨要求徹查，柯民思表示，警方有能力執行任務，而調查也不應受到政治干預。他又說在調查期間，卡特利不適宜對事件發表評論。

俄科學家被控叛國 傳向中國涉密

俄羅斯3名科學家據報向中國洩露機密而被控。

俄方證實，一間頂級科學研究所的所長和兩名高超音速導彈技術專家，涉嫌觸犯叛國罪先後被捕。

路透社報道，該名所長在2017年一個會議上將機密資料轉交中方人員，但他已否認指控，聲稱相關資料可以在網上公開獲得。

俄羅斯議會上月通過，將叛國罪的最高刑期從20年延長到無期徒刑。

佛州州長參選總統 民調遠遠落後特朗普

美國佛羅里達州州長迪桑提斯宣佈參加明年總統大選。

作為共和黨新星，44歲的迪桑提斯將與前總統特朗普競逐黨內提名。他表示反對「覺醒文化」（woke ideology），又會研究憲法，看看哪些按鈕可以讓他帶領美國人進入成功的新時代。

特朗普回應時聲稱自己的紅色按鈕更大、更好、更強、更有效。而日前的民調顯示，他以38個百分點的差距遙遙領先迪桑提斯。
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雪梨男子雙刀襲警被擊斃

雪梨一名男子持刀襲警後被擊斃。

事發今日上午11點半，兩名警員接報North Willoughby有人威嚇居民後到場。該男子拿著兩把刀對抗，期間被警員開槍擊斃。

事件中無其他人受傷。新州警方發聲明表示會就事件進行獨立調查，並向死因庭提交報告。

達爾文對出海域6.2級地震

達爾文對出海域發生6.2級地震
，大約300公里地區都有震感。

事發今日凌晨1點半，印尼附近的Banda海域，震源深度151公里。達爾文和南部300公里外的Katherine都有震感。地震未對澳洲造成損失或海嘯警報。

在今次地震發生的兩日前，同一片海域發生過5.2級地震。

體育消息

意大利盃決賽，國際米蘭2比1擊敗費倫天拿，阿根廷前鋒拿達路·馬天尼斯連進兩球，幫助球隊成功衛冕冠軍。

英超方面，曼城作客被白禮頓1比1逼和，12連勝紀錄告終。而後者積分榜排第6位，歷史首次取得歐霸盃名額。

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