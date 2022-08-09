SBS 新聞簡報（7月25日）

參議院調查維州取消英聯邦運動會

參議院一個委員會將調查 維州政府取消2026年英聯邦運動會 。





鄉村及地區事務與交通委員會負責調查澳洲主辦各項體育活動的事務，它將就今次放棄舉辦接受公眾提交意見。





委員會成員、國家黨議員麥肯茜表示，維州州長安德魯斯及其副州長、財長、負責英聯邦運動會事務的廳長都應接受委員會質詢，以了解相關預算的評估。





不過，該委員會只能邀請相關人士出席，沒權力強制他們作供。委員會計劃下次8月的聽證會開始調查，到12月作報告。



涉行賄換取政府合同商人已出境

總理艾巴尼斯質疑，為何一名正就政府合同接受審查的商人可以離開澳洲。





兩黨聯盟的前部長羅伯特（Stuart Robert）涉嫌向自己顧問公司的合夥人兼政治盟友馬格里森（John Margerison）私相授受政府合同，以換取經濟利益。





後者已被國會要求在聽證會作供。但其律師回覆他無法出席，因為他在海外居住並已斷絕和澳洲的所有聯繫。





艾巴尼斯表示事態發展令人不安，但他拒絕回應是否會將案件轉介國家廉政公署。



前政府涉濫用離岸難民事務資金

有傳媒披露，前政府一些用於離岸難民羈留設施的資金，經過外判商後最終流向一些太平洋島國的政客錢包。





總理艾巴尼斯形容事件是醜聞，表示這種情況是發生在反對黨領袖達頓在兩黨聯盟政府擔任內政部長時期，他有需要就納稅人金錢的去向進行解釋。





目前達頓尚未回應相關報道。



【原住民公投】選民登記率創紀錄

登記參與 原住民之聲入憲公投的選民人數創紀錄 。





選舉委員會估計全國選民登記率可達97.5%，高於2022年聯邦大選的97.1%，將成為澳洲歷史上民眾參與度最高的選舉活動。





原住民和北領地有超過九成人登記做選民，也是歷史首次。其中原住民選民比去年多逾6萬人。



美軍越界進入北韓後兩國零溝通

美國證實自美軍一名士兵越界進入北韓以來，兩國並未進行任何實質溝通。





事發上星期二，美軍二等兵金特拉維斯（Travis King）在南北韓邊境板門店參觀時，擅自越過軍事分界線進入北韓，至今情況未明。





美國國務院發言人米勒表示，事發最初幾個小時兩國有溝通，但之後再無聯絡，而美方已向平壤發出消息，表明想確定金特拉維斯的下落及安全，但目前未收到任何回應。



中國外交部拒回應外長秦剛失蹤問題

中國外交部繼續拒絕正面回應外交部長的人員問題。





國務委員兼外長秦剛自6月25日後沒再出席公開活動，已屆一個月。外交部發言人毛寧被問到目前誰人負責外長職務時，僅表示中國的外交活動在穩步向前推進。





有記者問及秦剛有何外事安排、是否很快公佈接任人選時，毛寧均表示沒有可以提供的信息。



阿爾及利亞山火釀34死 逾千人疏散

北非國家阿爾及利亞發生山火，造成34人死亡，包括10名參與救火的士兵。





當地強風助火勢，已在16個地區引發97處山火。當局表示已派出8000名消防員救火，超過1500人被疏散。



梅利達令盆地計劃料延遲完工

澳洲最大型和最複雜的水利工程預計會延遲完工。





聯邦政府批評這個是兩黨聯盟過去10年在任期間蓄意阻撓該計劃實施的後果。



體育消息

澳洲冰球協會（Hockey Australia）獲得聯邦政府為運動員備戰巴黎奧運會的2000萬元資金的一部份，支持冰球運動員。



