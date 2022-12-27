SBS 新聞簡報（12月27日）

當局呼籲民眾水上活動時注意安全

救生機構表示，飲酒或服用違禁藥物後溺水而死的數字有所增加。





維州救生協會呼籲民眾，在近期澳洲東南部的高溫天氣下，游泳時要特別注意安全，如果去海灘就一定只能在指定範圍內活動。





該會強調，不要酒後或藥後下水，不要單獨游泳，開始暢泳之前，花幾分鐘了解一下周邊環境是否合適。





與此同時，今日有4名人士出海期間船隻傾覆，幸被救出。警方提醒，出海人士要了解自己船隻的能力，事先要告知親友出發的時間和地點，以及計劃何時返航。



【生活開支壓力】無家可歸者全年增加一成

生活開支和租金壓力，令尋求無家可歸援助的人數全年增加了9%。





工黨此前已承諾，會在未來5年內額外投資興建3萬個公屋單位。



【南澳洪災】當局補助受影響小企業

南澳政府宣佈將會為受梅里河洪水影響的小企業提供緊急救助。





州長馬利瑙斯卡斯表示，小生意者無論是經營農場還是旅遊業界，生計受影響的人都可以申請最高1萬元的補助。





他說今次的洪水雖然未及1956年洪災這麼嚴重，但水量之大仍是南澳半世紀以來之最。



中國或調整疫情數據發佈為每月一次

中國疾控中心表示，公布新冠疫情數據最終將調整為每月一次。





而國家衛健委專家梁萬年表示，調整是一種依法科學有序的動態調整，不是完全放開不管，調整的目的是更精準更科學防控疫情。





他說中國有些地方已經或者正在渡過第一波疫情高峰，但没出現大面積的重症死亡。



西班牙巴士墜河釀7死2傷

西班牙一輛巴士從橋上墮入河中，造成至少7人死亡。





事發當地時間星期六深夜，西北部加利西亞地區的Lerez河上一輛巴士過橋時，懷疑因為惡劣天氣而出現失誤，從30米高空墜入河水急流中。





事件造成多人受傷，傷重不治者增至7人。司機和另外一名乘客仍危殆。



聯合國指今年有最多羅興亞難民斷魂海上

羅興亞人近年因逃避緬甸政府而去到孟加拉國的難民營，但因當地生活條件艱難而投奔怒海。據聯合國難民署估計，近期逃到海上的難民船，已有180名羅興亞人死亡。





該機構表示，令人傷心的是難民不知道有更安全的尋求庇護方式，最終造成大量死亡。



南韓前總統李明博服刑2年後獲特赦

南韓前總統李明博獲得政府特赦。





當局公佈新一年特赦人員名單，包括李明博在內的1373人將在明日獲悉。當局指，政府從和解、包容等團結國民的角度出發，作出特赦決定，希望借此消除社會對立和矛盾。





李明博在2008至2013年擔任總統，在2020年10月因為貪污受賄等罪名，判囚17年。他因多病纏身，已經暫停服刑。



雪梨墜毀飛機據調查屬試驗機

在雪梨西南部墜毀的小型飛機據調查是試驗機。





一架 小型飛機昨日下午在Appin地區失事 ，墜落在一棵樹上引發大火和濃煙，機內兩人死亡。





澳洲運輸安全局首席局長米切爾表示，初步調查發現失事飛機是來自美國的試驗機，以零件方式進口。他說事件還涉及火情，需要多幾日時間進行更詳盡調查。



體育消息

拆禮物日板球賽，澳洲在墨爾本板球場對陣南非的賽事今日第二日。澳洲隊老將David Warner第100次為國家隊上陣，取得兩次100分。但他因為傷患，中途就要軍醫協助離場。





澳洲隊目前領先對手197分。



