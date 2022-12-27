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SBS 新聞簡報（12月27日）

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Published 27 December 2022 at 7:06pm
By Koma Cheng
Source: SBS

請收聽本台為大家準備的每日重點新聞簡報。

Published 27 December 2022 at 7:06pm
By Koma Cheng
Source: SBS

當局呼籲民眾水上活動時注意安全

救生機構表示，飲酒或服用違禁藥物後溺水而死的數字有所增加。

自聖誕節當日以來，
維州已有3人溺水身亡
，當局亦接報多宗溺水求救。

維州救生協會呼籲民眾，在近期澳洲東南部的高溫天氣下，游泳時要特別注意安全，如果去海灘就一定只能在指定範圍內活動。

該會強調，不要酒後或藥後下水，不要單獨游泳，開始暢泳之前，花幾分鐘了解一下周邊環境是否合適。

與此同時，今日有4名人士出海期間船隻傾覆，幸被救出。警方提醒，出海人士要了解自己船隻的能力，事先要告知親友出發的時間和地點，以及計劃何時返航。

【生活開支壓力】無家可歸者全年增加一成

生活開支和租金壓力，令尋求無家可歸援助的人數全年增加了9%。

無家可歸協會表示，上個財年和之前一年相比，多了8400人向他們求助，顯示當局有必要
加大對公屋的投資


工黨此前已承諾，會在未來5年內額外投資興建3萬個公屋單位。

【南澳洪災】當局補助受影響小企業

南澳政府宣佈將會為受梅里河洪水影響的小企業提供緊急救助。

河水正處於氾濫之中
，從Renmark地區向下游發展，預計持續至未來兩三個星期。

州長馬利瑙斯卡斯表示，小生意者無論是經營農場還是旅遊業界，生計受影響的人都可以申請最高1萬元的補助。

他說今次的洪水雖然未及1956年洪災這麼嚴重，但水量之大仍是南澳半世紀以來之最。

中國或調整疫情數據發佈為每月一次

中國疾控中心表示，公布新冠疫情數據最終將調整為每月一次。

中心指，
新冠病毒感染調整為「乙類乙管」傳染病
後，發布工作也要作出調整，屆時僅保留確診、重症和死亡病例。

而國家衛健委專家梁萬年表示，調整是一種依法科學有序的動態調整，不是完全放開不管，調整的目的是更精準更科學防控疫情。

他說中國有些地方已經或者正在渡過第一波疫情高峰，但没出現大面積的重症死亡。

西班牙巴士墜河釀7死2傷

西班牙一輛巴士從橋上墮入河中，造成至少7人死亡。

事發當地時間星期六深夜，西北部加利西亞地區的Lerez河上一輛巴士過橋時，懷疑因為惡劣天氣而出現失誤，從30米高空墜入河水急流中。

事件造成多人受傷，傷重不治者增至7人。司機和另外一名乘客仍危殆。

聯合國指今年有最多羅興亞難民斷魂海上

聯合國表示，今年可能是10年來
最多羅興亞難民在海上死亡
的一年。

羅興亞人近年因逃避緬甸政府而去到孟加拉國的難民營，但因當地生活條件艱難而投奔怒海。據聯合國難民署估計，近期逃到海上的難民船，已有180名羅興亞人死亡。

該機構表示，令人傷心的是難民不知道有更安全的尋求庇護方式，最終造成大量死亡。

南韓前總統李明博服刑2年後獲特赦

南韓前總統李明博獲得政府特赦。

當局公佈新一年特赦人員名單，包括李明博在內的1373人將在明日獲悉。當局指，政府從和解、包容等團結國民的角度出發，作出特赦決定，希望借此消除社會對立和矛盾。

李明博在2008至2013年擔任總統，在2020年10月因為貪污受賄等罪名，判囚17年。他因多病纏身，已經暫停服刑。

雪梨墜毀飛機據調查屬試驗機

在雪梨西南部墜毀的小型飛機據調查是試驗機。

一架
小型飛機昨日下午在Appin地區失事
，墜落在一棵樹上引發大火和濃煙，機內兩人死亡。

澳洲運輸安全局首席局長米切爾表示，初步調查發現失事飛機是來自美國的試驗機，以零件方式進口。他說事件還涉及火情，需要多幾日時間進行更詳盡調查。

體育消息

拆禮物日板球賽，澳洲在墨爾本板球場對陣南非的賽事今日第二日。澳洲隊老將David Warner第100次為國家隊上陣，取得兩次100分。但他因為傷患，中途就要軍醫協助離場。

澳洲隊目前領先對手197分。

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