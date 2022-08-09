SBS 新聞簡報（6月27日）

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總理稱有一系列措施對抗住房危機

總理艾巴尼斯表示，會加建單位來對抗住房危機。

他今日到訪新州北部海岸Coffs Harbour，宣傳和州政府聯合撥款22億元的Pacific Highway高速公路升級項目。

提到升級公路可為沿線住房帶來便利時，艾巴尼斯藉此呼籲綠黨和一國黨，在參議院支持並通過
政府提出的房屋未來基金草案


他說當局採取一系列措施來增加房屋供應，包括稅收優惠、直接補貼等，並和各州地政府合作確保這些政策行之有效。

反對黨批政府關注原住民之聲忽視經濟

反對黨領袖達頓批評政府過份關注原住民之聲的問題，而忽略了經濟。

他今日到訪西澳，表示如果不是當地和昆州的資源工業，澳洲早已陷入衰退。他形容政府的能源政策是「躁狂」，指電費上漲嚴重打擊企業。

達頓又表示，在艾巴尼斯領導下，國家走向錯誤方向，只關注原住民之聲等議題而漠視經濟政策，澳洲人正為此付出代價。

與此同時，衛生部長畢勒表示，原住民之聲入憲有助改善醫療領域，因為原住民可以透過該機構作出建議。
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業界指工作假期簽證加價影響勞動力

反對黨質疑，工作假期簽證的費用增加會損害澳洲經濟。

從7月1日新財年開始，
該簽證將加價130元
，即25%。反對黨的移民事務發言人鄧肯和全國農民聯會（National Farmers Federation）都批評，此舉會造成農業勞動力短缺。

不過，移民部長吉爾斯回應，加價是為了加快簽證審批程序，而這個才是人們所需，也符合國家利益。「這是我們投資5000萬元到簽證審批、增加數百名職員的原因。」

西雪梨機場全天候運作噪音堪憂

雪梨第二機場將不會實施夜間噪音管制。

當局公佈了5條建議的飛行路線，預計雪梨西區Penrith、Blacktown等
受到最多的噪音影響


運輸部長金卡芙蓮表示，路線設計是為了確保機場24小時運作而盡量小地影響居民。她不排除當局會征收更多物業或者對居民作出補償。

目前的雪梨機場有夜間管制，不升降飛機。

澳旅遊代表再訪華催谷中國遊客

旅遊部門的代表團時隔三個月再次訪華，
發起新一輪宣傳活動


澳洲旅遊局的董事總經理韓斐勵，率領各州地代表，本周先後到訪廣州和成都，與中國的旅遊和航空業界會面，期間推出「袋鼠Ruby」的卡通形象作為旅遊大使。

統計局數據顯示，赴澳中國旅客在4月約有3.2萬人，比2月時增長兩成，但只有新冠疫情之前的33%。

調查：製造業缺人手 開支壓力大

調查發現製造業仍然缺乏勞動力。

西太銀行和工商總會的調查顯示，在6月季度，只有1%的受訪公司表示入職人數增加。

此外，有67%的企業受到開支壓力，要轉嫁給消費者承擔。
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報告：維州警方開罰單存種族歧視

報告指，非洲、中東和原住民居民受到維州警方的種族歧視。

墨爾本一個社區法律中心的報告發現，新冠疫情期間，這些族裔居民被指違反衛生指令的次數，是其他人的4倍之多，非英語背景人士也收到更多的罰款。

報告認為結果顯示
維州警方存在歧視問題
，需要設置獨立的投訴機制。

體育消息

西甲球會皇家馬德里和37歲的克羅地亞球員莫迪歷（Luka Modric）續約一年，他在2012年加盟，出場488次，贏得8次錦標。

而德國中場根度簡（Ilkay Gundogan）將以自由身轉投巴塞隆拿，他上季作為曼城隊長奪得三冠王。

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