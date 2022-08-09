SBS 新聞簡報（7月27日）

新州警方成立專案組調查雪梨槍擊案

由重案組領導的Magnus專案組，將調查回溯到今年6月，總共8宗槍擊事件。專案組表示，初步調查顯示這些案件是和雪梨西南區的毒品供應增加引發黑幫衝突有關。





新州警務處長韋伯強調，保護奉公守法的社區是她的首要事項。她說專案組有70名調查員，另有30人會配備武器加強巡邏。





她又呼籲知情人士向警方提供線索。



南韓企業獲澳軍車合同 造價可達70億

南韓的韓華集團（Hanwha）獲得澳洲國防軍的軍車合同。





該企業將會在維州Geelong的工廠建造129部「紅背蜘蛛」（Redback）步兵戰車，預計會在2027年初交付。





國防工業部長康羅伊表示，合約的具體金額還需商定，但預計在50至70億元。他形容今次是陸軍最大的一次項目，最新型的裝甲、火砲和導彈將為士兵在近戰中提供所需的防護、機動性和火力。





陸軍參謀長斯圖爾特表示，新的軍車會取代現有的六十年代技術的舊車，令國防能力實現飛躍。



布林肯稱澳英美協議向新西蘭打開大門

新西蘭有可能會加入澳英美協議。





正在訪問新西蘭的澳洲總理艾巴尼斯，曾表示這份三國協議「沒計劃」進行拓展。





不過，正在訪問太平洋島國的美國國務卿布林肯表示，新西蘭有機會參與英國和澳洲製作的新型SSN-AUKUS核動力潛艇，並獲得美國的先進軍事技術。





他說，對新西蘭和其他夥伴的大門是打開的，「新西蘭是深刻互信的夥伴，是五眼聯盟成員。我們在最重要的國家安全問題上有長期合作。」



統治柬埔寨38年 洪森指定兒子繼任首相

柬埔寨首相洪森（Hun Sen）宣佈會將權力移交給兒子洪瑪奈（Hun Manet）。





70歲的洪森1985年上台，至今已統治柬埔寨38年，是世界上執政時間最長的領導人之一。其所在的人民黨在星期日的選舉中，再次無懸念地贏得所有席位。





洪森表示，洪瑪奈將於8月10日被任命為新首相。



颱風杜蘇芮抵台 料明早登陸福建

強颱風「杜蘇芮」（Doksuri）在菲律賓造成6人死亡後，已抵達台灣。





台灣東部和南部出現巨浪和暴雨，商鋪和學校都已關閉，多個航班和火車也被取消。台軍在本周一開始的年度「漢光」軍事演習也要暫停。





氣象部門預計杜蘇芮最快在明日上午登陸福建和廣東交界，當地今日已刮起大風。福建當局已要求各地及各部門準備颱風正面登陸的強勢衝擊。





而香港天文台就預料受今次強風吹襲的機會不大。



團體稱性侵受害人上性同意課遭二次創傷

倡議團體表示，大學的性侵受害人因為被迫參加校方舉辦的性同意課程而遭受二次創傷。





國會正在就 統一全國的性同意法律 舉行聽證會。校園性侵問題關注團體End Rape on Campus表示，某校學生在向校方闡明心理創傷的情況下， 仍被要求參與網上課程 ，否則會受到學術處分。





澳洲大學聯盟（Universities Australia）回應時承認沒發現過相關問題，將會在各校設計課程時考慮學生福祉。



昆州將免費提供愛滋病抗反轉錄病毒治療

昆州政府宣佈，針對愛滋病的抗反轉錄病毒治療將不再向病人收取費用。





從今年10月開始，任何愛滋病人，無論有沒國民保健卡，在昆州接受這種治療都不需要繳交自費的部份費用。





今次決定正值第12屆國際愛滋病科學大會在布里斯本閉幕。



體育消息

2026世界盃亞洲區外圍賽暨2027亞洲盃外圍賽今日抽籤，香港和台灣將在第一圈分別對陣不丹和東帝汶，勝者晉級第二圈。



