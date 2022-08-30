SBS廣東話節目其他收聽方法 SBS 新聞簡報（8月30日）Play06:13SBS廣東話節目其他收聽方法 SBS 廣東話節目新聞簡報 Source: SBS / SBS Cantonese下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (7.45MB)Published 30 August 2022 at 5:42pmBy Koma ChengSource: SBS 請收聽本台為大家準備的每日重點新聞簡報。Published 30 August 2022 at 5:42pmBy Koma ChengSource: SBSREAD MORE【爆煲】澳洲將停收香港、台灣等地平郵郵件【邊個要負責？】「雪梨火車」明日七成停駛 總裁：無事唔好出門調查：八成女性曾遭當街騷擾 僅三份一目擊者挺身而出瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。AdvertisementSBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes中秋懷舊豬仔餅【妙齡廚房】涼瓜炒排骨【專家話你知】房子起居活動地方朝北好處多【疫苗快報】新冠患者應該隔離幾天？（8月30日）