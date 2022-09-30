SBS廣東話節目其他收聽方法 SBS 新聞簡報（9月30日）Play06:11SBS廣東話節目其他收聽方法 SBS 廣東話節目新聞簡報 Source: SBS / SBS Cantonese下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (7.86MB)Published 30 September 2022 at 6:12pmBy Koma ChengSource: SBS 請收聽本台為大家準備的每日重點新聞簡報。Published 30 September 2022 at 6:12pmBy Koma ChengSource: SBS今日重點新聞【一力承擔】總理官宣 Optus 將承擔受影響客戶護照更換費用【最新】澳洲新冠強制隔離措施10月14日取消【夏天快到】澳洲大部分地區本周將實行夏令時間瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。AdvertisementSBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes科學家解答地球上螞蟻的數量！【疫苗快報】澳洲10月中取消新冠強制隔離措施（9月30日）SBS 中文新聞 （9月30日）統計局指澳洲家庭財富在6月季度減少近五千億！