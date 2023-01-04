SBS 新聞簡報（1月4日）

澳洲明起要求中國入境者提供檢測結果

澳洲從明日開始要求 中國入境旅客提供新冠病毒檢測的陰性結果 。





繼美國、英國、日本等地之後，澳洲要求從中國內地、香港和澳門來澳洲的人士必須提供登機前48小時內的陰性證明。預計第一個航班會在明日上午10點左右抵達。





澳洲緊急管理部長懷特為政府的決定辯護，指相關措施重要，以追蹤毒株發展。他說中國正經歷一波感染，但在個案數據上缺乏透明度。



歐盟或採取統一措施限制中國入境者

與此同時，歐盟可能會採取統一措施，對中國入境者採取防疫限制。





由27個國家的醫療專家組成的歐盟衛生安全委員會，開會後同意採取協調一致的方式。歐盟委員會表示，大部分成員國都支持要求從中國入境的旅客，在出發前進行檢測。





歐盟衛生官員會在當地星期三下午再次開會，討論具體措施。





俄軍指遭轟炸是因士兵違例用手機

俄羅斯國防部表示，俄軍部隊遭到轟炸是因為有士兵違例玩手機。





俄軍在烏克蘭東部一個臨時軍營在周末期間被烏軍導彈擊中，造成89名士兵死亡。





俄方透露起因是士兵未經授權使用手機，令部署的位置暴露。事件已在俄國內引發批評。



菲律賓總統上任後首度訪華

菲律賓總統小馬可斯赴華展開三天國事訪問。 他暗示會與中方討論南海問題。





小馬可斯在出發前表示，期待與中國國家主席習近平會面，討論涉及南海的雙邊及地區政治與安全議題。





他率領一個商界代表團出訪，尋求與中方在農業、能源、基礎設施、貿易投資和人文交流等方面合作。



香港著名音樂人顧嘉煇逝世

華裔音樂家顧嘉煇在加拿大逝世，享年92歲。





顧嘉煇1931年生於廣州，抗日戰爭爆發後移居香港。他1961年參加作曲比賽，開啟音樂生涯，創作過多首著名電視劇主題曲，包括《倚天屠龍記》、《獅子山下》、《上海灘》等。





其中一些經典作品是和已故著名填詞人黃霑合作，兩人在樂壇有「煇黃」的稱號。





顧嘉煇在90年代淡出樂壇，移居溫哥華。他曾在1982年獲英女王授予大英帝國員佐勳章（MBE）、2015年獲香港特區政府頒授金紫荊星章。



【原住民公投】國家黨指反對因缺乏詳情

該黨早前以入憲不會真正縮窄差距為由反對公投，令前排議員吉安德魯退黨。其鄉鎮地區發展事務發言人的職務由卓斯達取代。





卓斯達今日表示，他雖然支持憲法承認原住民，但不應該將一個諮詢原住民的機構「供奉」入到這個國家最重要的法律中。



昆州洪災受損業主接受政府收購案

昆州政府的洪災受損物業收購項目，大部份業主表示接受。





收購項目評估後對180個物業報價，目前已有131名業主接受。



西澳Kimberley出現百年一遇洪水

西澳Kimberley地區出現百年一遇的洪水，偏遠小鎮Fitzroy Crossing預計會被隔絕超過一個星期。





國防軍已派出軍用直升機協助疏散居民，約1200人被轉移到Broome。當地天氣狀況不佳，令疏散變得困難。





Fitszory河的水位仍在升高，預計高峰達到15.7米。



體育消息

葡萄牙球星C朗拿度正式加盟沙特阿拉伯球會艾納斯，在主場出席歡迎儀式。他說自己在歐洲已贏得一切，準備接受在亞洲的新挑戰。





37歲的 C朗在世界盃期間和曼聯解約 後，據報收到來自美國、澳洲、巴西等球會邀請。而沙特為他提供等於3億澳元年薪的合同，並希望藉其就申辦2030年世界盃進行宣傳。



