SBS廣東話節目其他收聽方法 SBS 新聞簡報（10月4日）Play06:17SBS廣東話節目其他收聽方法 SBS 廣東話節目新聞簡報 Source: SBS / SBS Cantonese下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (7.55MB)Published 4 October 2022 at 7:03pmBy Koma ChengSource: SBS 請收聽本台為大家準備的每日重點新聞簡報。Published 4 October 2022 at 7:03pmBy Koma ChengSource: SBS今日重點新聞【官息加0.25厘】破紀錄連加6個月 儲銀行長：會再調高政府公布新计划以拯救110个澳大利亚濒危物种北雪梨鐵路趁學校假期大修 火車地鐵全周停駛瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。AdvertisementSBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes【專家話你知】翻風落雨 長者關節酸痛【疫苗快報】TGA臨時批准5歲以下幼童接種新冠加強劑（10月4日）加盟港人搵工網 HR顧問銳意幫 「自己友」適應移澳新生活【唔知講乜】Optus 致客戶短訊令人產生混淆