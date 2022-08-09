SBS 新聞簡報（5月5日）

英王加冕禮將於澳洲東岸時間明晚舉行

澳洲東岸時間晚上7點20分，即當地時間上午，國王查理斯三世及王后卡米拉將離開白金漢宮，乘坐2012年由澳洲製造的鑽禧馬車，沿途巡遊並抵達西敏寺大教堂。





典禮在澳東時間晚上8點開始，國王將在有700年歷史的加冕椅上，接受坎特伯雷大主教傅油、祝福及祝聖，授予權杖及戒指，最後戴上聖愛德華王冠。王后也要接受類似儀式。





澳東時間晚上10點，國王及王后將乘坐有200年歷史的黃金馬車，以相同路線巡遊返回白金漢宮。



英國鑄幣部門推出加冕紀念幣

英國的皇家鑄幣部門正加緊推出加冕紀念幣。





這款紀念幣將鑄有首個查理斯三世戴著王冠的頭像。





該部門的收藏品服務區域主管Rebecca Morgan表示，君主更迭是鑄幣部門每位員工最興奮的時刻，而今次是所有人第一次鑄造伊利沙伯二世以外的君主硬幣。



澳洲朝野領袖發聲支持釋放阿桑奇

而此刻正在英國被關押的維基解密創辦人阿桑奇，他的支持者歡迎澳洲朝野的發聲支持。





身處倫敦的總理艾巴尼斯今日表示，51歲的阿桑奇受到的監禁已經足夠，繼續拘留並沒好處。反對黨領袖達頓也擔心其命運，指案件已拖得太久。





阿桑奇正反抗美國的引渡要求。他在澳洲的支持者、律師Greg Barns表示，朝野領袖共同發聲意義重大，希望他們會向稍後訪澳的美國總統拜登當面提出。



加拿大外交部傳召中國大使擬驅逐外交官

中加外交衝突升級，加拿大外交部就中國一名外交官被指威嚇一名國會議員及其在香港的家人，傳召中國駐加大使。





外長趙美蘭表示，正評估不同的做法選項，包括驅逐中國外交官出境。





而中國駐加大使館發表聲明指，大使叢培武會見加外交部負責人時，就加方基於個別政客和媒體所謂「中國干涉加內政」的謊言，威脅可能驅逐外交領事人員，闡明嚴正立場，並提出強烈抗議。



塞爾維亞發生兩日內第二宗槍擊案

塞爾維亞首都貝爾格萊德再次發生槍擊案，至少8人死亡，14人受傷。





事發當地星期四晚，一名20歲男子在一個公園與一名警員爭執後，登上一架汽車，沿途以自動步槍向途人隨機開槍。





大批特警設置路障檢查來往車輛，並出動直升機和無人機搜捕疑犯，最終在星期五早上將他擒獲。





今次是塞爾維亞不足48小時內發生的第二宗大型槍擊案。



新州民政服務職員遇襲 情況危殆

而在雪梨，一名政府職員被斬傷，送院後情況危殆。





事發今日上午，在市中心唐人街附近的Service NSW民政服務中心，一名55歲職員被人用刀斬傷頸部、肩部和背部。





警方已拘捕一名37歲男子，預計將起訴蓄意傷人罪名。當局指他在警方的監察名單上，但未有披露其犯案動機。



墨爾本神父馬奎爾今舉行州葬儀式

備受尊敬的已故天主教神父馬奎爾，今日在墨爾本舉行州葬儀式，數百人出席。





88歲的馬奎爾擔任神父50年，曾建立基金會每星期提供免費膳食。他在1989年因幫助無家可歸的青少年而獲頒勛銜。





維州州長安德魯斯致悼詞，讚揚馬奎爾向每個有需要的人伸出援手，形容他不單只幫助了社區，還建立了社區。



體育消息

意甲聯賽，拿玻里作客1比1戰平烏甸尼斯，提前五輪奪冠。



