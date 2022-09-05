SBS廣東話節目其他收聽方法 SBS 新聞簡報（9月5日）Play06:58SBS廣東話節目其他收聽方法 SBS 廣東話節目新聞簡報 Source: SBS / SBS Cantonese下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (8.74MB)Published 5 September 2022 at 5:46pmBy Koma ChengSource: SBS 請收聽本台為大家準備的每日重點新聞簡報。Published 5 September 2022 at 5:46pmBy Koma ChengSource: SBSREAD MORE【留學生喜訊】畢業生簽證年期可望最多增至6年【想移民？】澳洲增收技術移民 究竟哪些行業最吃香？加拿大襲擊案至少10人死 當地港人表示震驚瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。AdvertisementSBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes【囚禁反增再犯機會?】全國兒童事務專員促兒童羈留中心改革【疫苗快報】新冠解封後兒童焦慮情況日益嚴重（9月5日）SBS 中文新聞（9月5日）【經常遲】報告發現五分一前往坎培拉航班不準時