SBS 新聞簡報（6月6日）

SBS 廣東話節目新聞簡報

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【央行加息】上調25個基點至4.10%

今次是上月暫緩加息後重新上調，是自去年5月以來睇12次加息。4.1厘也是2012年4月以來最高。

央行表示，澳洲的通脹率已過頂峰，但7%仍然高企，相信上調官息有助通脹回到合理區間。

財政部長查默斯承認，此舉令按揭貸款者更加艱難，很多人不能理解這個做法，但他強調儲備銀行是獨立作出決定。

反對黨的財政事務發言人泰勒表示，澳洲人是為工黨對經濟的管理不善埋單。

獲特赦女囚發言感謝家人及「科學真理」

坐牢20年後獲特赦的新州女子
，出獄後首次向公眾發言。

55歲的霍碧（Kathleen Folbigg）被控殺害4名年幼的子女，在2003年被判囚40年。但近年的科學鑒證發現合理疑點，令她獲得無條件特赦。

她昨日從Grafton監獄獲釋，在親友和支持者陪同下返回中北海岸的家中。她發佈一短影片，形容今次是「科學和真理的勝利」，她又感謝家人，並表示懷念自己死去的孩子。

霍碧的律師表示，下一步是透過刑事上訴庭撤銷她的定罪案底，並考慮尋求賠償。

西澳工黨選出新任領袖繼任州長

西澳工黨開會後確立副州長庫克為新任領袖，繼任州長。

前州長麥高文上星期突然宣佈因為筋疲力盡而辭職。衛生廳長桑德森原本有意參與競逐黨魁，但因派系內部支持庫克而退出。

黨內也選出運輸廳長薩菲奧蒂擔任副州長，另有兩名議員加入內閣。

新州長庫克表示，他有一個強大和團結的團隊，其政府將重點關注可再生能源。

他將於明日公佈新內閣的完整名單，各廳長將在星期四宣誓就任。

塔利班：有條件容許澳洲調查戰爭罪行

塔利班當局表示，會容許並協助澳洲執法機構調查在阿富汗的戰爭罪行。

澳洲聯邦警察和相關部門正在調查與阿富汗戰爭有關的大約40宗戰爭罪行指控，但表示在塔利班統治下，無法進行現場調查。

一位塔利班高官向SBS普什圖語組表示，如果澳方向他們披露調查細節並保證「誠實調查」，可以允許澳洲調查人員進入阿富汗。

不過，阿富汗裔的雪梨人權活動家警告，塔利班的目標是獲澳洲政府支付賠款的受害者。

烏克蘭南部水壩被炸 俄烏互相指責

烏克蘭南部被俄羅斯控制的赫爾松地區一個水壩被炸，可能威脅到第聶伯河沿岸地區。

俄方指，水電站大壩在凌晨2點受到多次襲擊受損，湧出大量洪水。而烏方指責是俄軍所為。

當地已展開疏散行動，當局預計會影響克里米亞半島的供水。

中方批美軍在領海推行航行霸權

北京批評美軍在中國領海耀武揚威，並非維護航行自由，而是推行航行霸權。

美方指解放軍對別國艦機進行軍事攔截，表明中方的攻擊性越來越強。中國外交部回應時，形容美軍是“”不遠萬里跑到中國的家門口挑釁“”，“”這種霸權行徑才是造成海空安全風險的根源。“”

中方表示，一貫尊重各國依據國際法享有的航行和飛越權力，但堅決反對以航行和飛越自由為名，危害中國主權和安全。

跨州早教職員發起首宗聯合薪酬談判

早期教育職員發起澳洲首宗多僱員聯合談判。

聯邦政府去年立法，允許不同公司的職員共同協議加薪。今次來自新州、維州和坎培拉的20個早教機構的職員在工會代表下成為首例。

他們將會向公平工作公署要求開啟工資和條件的談判。

體育消息

澳洲國家足球隊 Socceroos 公佈下星期在北京對陣世界冠軍阿根廷的球員名單。

年輕的後衛Alessandro Circati和墨爾本城的門將Tom Glover首次入選，Denis Genreau和Gianni Stensness則重返國家隊。

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