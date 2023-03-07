SBS 新聞簡報（3月7日）

央行連續第十次加息達致3.6%
，再提高25個基點，令基準利率上升到3.6厘。
財政部長查默斯表示，利率再次提高是符合市場預期。他強調央行是獨立作出決定，而政府的責任是以適當的方法解決通脹問題。
官息達致2012年5月以來的最高水平，以應對1990年以來最高的7.8%通脹率。央行行長洛菲利表示，會繼續以緊縮貨幣政策來確保通脹回到目標區間。
政府拒絕綠黨禁化石能源換取支持
，以換取對減排機制的支持，但被工黨拒絕。
政府提議對企業設置機制，限制頭215個最大污染者的排放量。
總理艾巴尼斯今日在一個商業峰會上表示，不會為了建立機制而打壓生產力，因為天然氣對澳洲轉向可再生能源有重要作用。
「企業想發展氫能和可再生能源，但他們需要天然氣的堅實（發電）能力，這個就是達致零碳排放的道路。」
流感個案是去年同期逾百倍
澳洲流感病例暴增，一二月錄得的個案數字是去年同期的100倍之多。
衛生和長者護理部確認，今年頭兩個月有8453宗流感確診，而2022年這個時候只有79宗。
當局指，過去幾年的新冠防疫限制有助減少流感傳播，而今年再無任何措施。
澳洲支持涉貪瑙魯領袖主政島國論壇
澳洲會繼續支持瑙魯前總統瓦卡擔任太平洋島國論壇主席。
瓦卡涉及澳洲企業Getax的賄賂案。該公司被指在2020年向瑙魯官員行賄來獲得磷酸鹽礦的貿易，案件正在布里斯本地區法院審議。
不過，外交部長黃英賢表示，太平洋島國論壇的相關協議規定由島國領袖輪流擔任主席，澳洲支持該協議。
加拿大調查中國干預選舉報道
加拿大將調查中國干預該國大選的報道。
有傳媒引述匿名情報來源指，北京當局在2021年加拿大大選中，打擊那些被視為「反華」的保守派政客。
加拿大總理杜魯多已委任一名獨立特別調查員，就相關報道展開調查，並確定是否需要進行公開調查。他亦要求情報部門審視事件。
中方上星期已表示，所謂干涉行為完全是子虛烏有、無稽之談。
日本運載火箭第二次發射失敗
日本H3運載火箭第二次發射失敗。
運載地球觀測衛星的新型主力火箭H3，今晨在鹿兒島縣種子島宇宙中心發射升空，但火箭離開發射台後，二級發動機懷疑未能成功點火，當局啟動自毀指令。
H3火箭上月亦曾發射失敗，在主發動機點火後，固體火箭推進器點火失敗，火箭無法升空。
【昆州墜機】起因或涉失事機師失誤
，運輸安全局發表初步調查報告。
事發今年1月，兩架直升機在空中相撞，其中一架墜毀，機上人員身亡，另一架就成功降落。
報告引述生還機師指，他在降落時見到對方人員登機，但沒收到對方的起飛通知，結果相撞。
調查繼續。
北領地豪雨持續 物資輸送艱難
北領地水災，多條道路和橋樑被切斷，民眾仍在疏散中心避難。
達爾文和愛麗絲泉受200毫米暴雨侵襲，物資要改道或者空中運輸。
當局表示惡劣天氣已持續幾個星期，已聯絡相鄰州份，經未受影響的公路來輸送緊急服務。
體育消息
將於星期四在印度Narendra Modi體育場舉行印度對陣澳洲的板球賽，預計迎來10萬名觀眾，將打破墨爾本板球場的入場紀錄。
明起到訪當地的總理艾巴尼斯也會和命名球場的印度總理莫迪一同觀戰。
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