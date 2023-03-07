SBS 新聞簡報（3月7日）

央行連續第十次加息達致3.6%

財政部長查默斯表示，利率再次提高是符合市場預期。他強調央行是獨立作出決定，而政府的責任是以適當的方法解決通脹問題。





官息達致2012年5月以來的最高水平，以應對1990年以來最高的7.8%通脹率。央行行長洛菲利表示，會繼續以緊縮貨幣政策來確保通脹回到目標區間。



政府拒絕綠黨禁化石能源換取支持

政府提議對企業設置機制，限制頭215個最大污染者的排放量。





總理艾巴尼斯今日在一個商業峰會上表示，不會為了建立機制而打壓生產力，因為天然氣對澳洲轉向可再生能源有重要作用。





「企業想發展氫能和可再生能源，但他們需要天然氣的堅實（發電）能力，這個就是達致零碳排放的道路。」



流感個案是去年同期逾百倍

澳洲流感病例暴增，一二月錄得的個案數字是去年同期的100倍之多。





衛生和長者護理部確認，今年頭兩個月有8453宗流感確診，而2022年這個時候只有79宗。





當局指，過去幾年的新冠防疫限制有助減少流感傳播，而今年再無任何措施。



澳洲支持涉貪瑙魯領袖主政島國論壇

澳洲會繼續支持瑙魯前總統瓦卡擔任太平洋島國論壇主席。





瓦卡涉及澳洲企業Getax的賄賂案。該公司被指在2020年向瑙魯官員行賄來獲得磷酸鹽礦的貿易，案件正在布里斯本地區法院審議。





不過，外交部長黃英賢表示，太平洋島國論壇的相關協議規定由島國領袖輪流擔任主席，澳洲支持該協議。



加拿大調查中國干預選舉報道

加拿大將調查中國干預該國大選的報道。





有傳媒引述匿名情報來源指，北京當局在2021年加拿大大選中，打擊那些被視為「反華」的保守派政客。





加拿大總理杜魯多已委任一名獨立特別調查員，就相關報道展開調查，並確定是否需要進行公開調查。他亦要求情報部門審視事件。





中方上星期已表示，所謂干涉行為完全是子虛烏有、無稽之談。



日本運載火箭第二次發射失敗

日本H3運載火箭第二次發射失敗。





運載地球觀測衛星的新型主力火箭H3，今晨在鹿兒島縣種子島宇宙中心發射升空，但火箭離開發射台後，二級發動機懷疑未能成功點火，當局啟動自毀指令。





H3火箭上月亦曾發射失敗，在主發動機點火後，固體火箭推進器點火失敗，火箭無法升空。



【昆州墜機】起因或涉失事機師失誤

事發今年1月，兩架直升機在空中相撞，其中一架墜毀，機上人員身亡，另一架就成功降落。





報告引述生還機師指，他在降落時見到對方人員登機，但沒收到對方的起飛通知，結果相撞。





調查繼續。



北領地豪雨持續 物資輸送艱難

北領地水災，多條道路和橋樑被切斷，民眾仍在疏散中心避難。





達爾文和愛麗絲泉受200毫米暴雨侵襲，物資要改道或者空中運輸。





當局表示惡劣天氣已持續幾個星期，已聯絡相鄰州份，經未受影響的公路來輸送緊急服務。



體育消息

將於星期四在印度Narendra Modi體育場舉行印度對陣澳洲的板球賽，預計迎來10萬名觀眾，將打破墨爾本板球場的入場紀錄。



