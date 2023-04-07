SBS 新聞簡報（4月7日）

自由黨內部原住民公投分歧但否認分裂危機

聯邦自由黨否認有內部分裂的危機。





因為不同意 黨魁達頓和影子內閣在原住民國會之聲入憲上的立場 ，前原住民事務部長懷亞特已宣佈退出自由黨。





另一位議員阿切爾也表示考慮是否留在黨內，並指自己不是唯一覺得黨已走到十字路口的成員。





不過，達頓表示，九成九的自由黨議員都支持黨的立場。副領袖利蘇珊也表示，會尊重不同意見，不會因此而講懷亞特的壞話。



新西蘭表示有興趣加入澳英美安全聯盟

澳新兩國就澳英美協議舉行會談後，新西蘭表示有興趣加入這個安全聯盟。





兩國將於今年6月舉行外長防長雙邊會談。



中國制裁蔡英文過境美國相關人員機構

中國制裁和今次 台灣總統蔡英文過境美國 有關的人員及機構。





外交部宣佈，美國哈德遜研究所、列根圖書館及其負責人為「台獨」分裂活動提供平台和便利，因而採取反制措施，禁止有關交易、交流、合作等活動。





國務院台灣辦公室宣佈懲戒台灣「遠景基金會」和「亞洲自由民主聯盟」兩間機構，禁止進入大陸和香港、澳門及合作活動。





中共中央台辦就宣佈制裁台灣駐美代表蕭美琴及其家屬，形容她是「台獨」頑固分子。



以巴衝突升溫 聯合國促緩解緊張局勢

以巴衝突在過去24小時升溫，聯合國呼籲各方緩解緊張局勢。





黎巴嫩昨天向以色列發射超過30枚火箭彈，以回應以色列警方突擊搜查耶路撒冷一所清真寺。以軍隨後反擊，空襲加沙地帶多個哈馬斯組織的目標。





英國駐聯合國代表對局勢升級表示擔憂，呼籲安理會介入。



當局調查希金斯強姦案處理方式問題

澳洲執法廉政委員會對前自由黨職員希金斯報稱強姦案的處理方式進行調查。





委員會將調查兩個問題：一是聯邦警察是否有人曾施壓希金斯要求她不要報案，而妨礙司法公正；二是在沒呈堂的情況下，希金斯的私人日記和短訊如何被傳媒獲取。





當局調查新州警員遇襲槍殺男子事件

新州當局正調查一宗警員開槍殺死一名男子的事件。





事發今日凌晨，兩名警員在紐卡素Wickham追捕懷疑盜賊時，遭一名30多歲男子持刀攻擊。兩人遭受多處刀傷後開槍射殺對方。





警方表示警員生還是「非常幸運」，指他們開槍是別無選擇，並沒犯錯。



【復活節假期】民眾湧入商鋪採購海鮮

雖然之前有商戶擔心生活開支壓力會影響銷情，但在雪梨魚市場，650噸的蝦蟹、青口和魚類幾乎一掃而光。





一名商戶表示，每年的耶穌受難日都是該市場全年最繁忙的一日，而今日也生意興隆，連下雨都阻擋不到民眾買海鮮的熱情。



體育消息

高爾夫球大師賽在美國喬治亞州揭幕。兩位澳洲選手Jason Day和Adam Scott都在第一圈打出出色表現，成績暫時分列第四和第六。



