SBS廣東話節目其他收聽方法 SBS 新聞簡報（9月7日）Play06:12SBS廣東話節目其他收聽方法 SBS 廣東話節目新聞簡報 Source: SBS / SBS Cantonese下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (7.66MB)Published 7 September 2022 at 6:13pmBy Koma ChengSource: SBS 請收聽本台為大家準備的每日重點新聞簡報。Published 7 September 2022 at 6:13pmBy Koma ChengSource: SBSREAD MORE國會議員為何認為儲銀加息要解僱儲備銀行行長？新冠要聞：澳洲經濟接近恢復至疫前水平（9月7日）中國駐澳大使：希望促成兩國領袖會面 不會因新疆報告立場懲罰澳洲瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。AdvertisementSBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。按此進一步了解 SBS 中文。分享Related podcast episodes10 ngành nghề đang được săn đón nhiều nhất tại ÚcKhi nào thì nên tiêm mũi vắc-xin tăng cường và uống thuốc kháng virus?ஆஸ்திரேலியாவின் விக்டோரியா மாநிலத்தில் குடியேற விரும்புபவர்களுக்கான வாய்ப்பு!【爆煲】澳洲將停收香港、台灣等地平郵郵件Latest podcast episodes【疫苗快報】研究發現新冠疫苗安全與有效性男女大不同（9月7日）二十大習近平勢三連任 中國將繼續叱咤國際舞台SBS 中文新聞 （9月7日）究竟是否可以帶月餅來澳洲？