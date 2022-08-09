SBS 新聞簡報（5月8日）

【財案2023】單身父母育兒津貼增加

以單親媽媽佔多數的津貼領取者，將可以每兩星期多獲得176.9元。





總理艾巴尼斯表示，作為過來人，他很了解單親媽媽的家庭很艱難，因此提高金額非常重要。他希望單親家庭的兒童也可以獲得最好的機會。





此外，備受爭議的ParentsNext福利金計劃，因被認為對年輕單親家庭不公平，將於明年7月1日廢除。



【財案2023】反對黨指增津貼或造通脹

雖然政府表示增加單身父母的育兒津貼可以緩解家庭的生活開支壓力，但反對黨表示需要了解詳情來判斷會不會影響通脹。





【財案2023】綠黨再籲增房屋撥款

綠黨表示，希望在明晚的財案見到政府解決房屋租務危機的方法和投資更多去住房。





工黨政府提出價值100億元的房屋澳洲未來基金（Housing Future Fund）草案，將在未來5年修建3萬個公屋及廉租屋單位。





公積金公司被批支持煤炭行業

環保行動組織Market Forces表示，澳洲30間最大的退休金基金公司，雖然長期致力於減少碳排放，但在2022年投資到煤炭、石油和天然氣生產商的資金增加了50%。





其中一間被點名的主要企業AustralianSuper回應指，由於天然氣是有序進行「能源轉型」的關鍵部份，因此增加了對該行業的持股。



德州槍擊案 槍手疑為新納粹份子

事發當地星期六，33歲的槍手加西亞闖入達拉斯一個特賣場，使用一支步槍和一把手槍隨機掃射，造成至少8人死亡。現場一名警員正好在商場內，隨即擊斃槍手。





槍手據報可能是新納粹份子，因警方調查發現其衣物有一個可能是右翼團體的名字縮寫。他的車輛也被發現更多武器及彈藥。



傳歐盟制裁供應俄軍需品中港企業

據報 歐盟考慮制裁7間涉嫌向俄羅斯提供可以用於軍備的用品或技術的中港企業 。





傳媒獲得的制裁名單顯示有2間中國內地公司和5間香港公司，但歐盟並未回應相關報道。





名單中的中國企業京派科技，之前已經因為被指向俄羅斯供應軍事所需的設備，而被美國政府列入制裁名單。



西太銀行半年淨利潤40億元

西太銀行公佈半年業績，淨利潤達40億元，比去年增加22%。





該行表示，這是由於基準利率上升和運營支出削減。它還提高股息 15%，達到每股70仙。



維州當局就警隊惡待原住民道歉

警察廳長卡賓斯（Anthony Carbines）和警務處長帕頓（Shane Patton）在今日出席真相調查委員會的首次調查聽證會。





他們就原住民受到的不公對待致歉。自1991年以來，有33人在囚期間死亡，但只有1名警員被解僱。



體育消息

女子英超賽事，在車路士對陣愛華頓的比賽中，球星卡爾在入球後似乎扭傷腳踝。



