SBS廣東話節目其他收聽方法 SBS 新聞簡報（9月8日）Play05:57SBS廣東話節目其他收聽方法 SBS 廣東話節目新聞簡報 Source: SBS / SBS Cantonese下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (7.25MB)Published 8 September 2022 at 5:39pmBy Koma ChengSource: SBS 請收聽本台為大家準備的每日重點新聞簡報。Published 8 September 2022 at 5:39pmBy Koma ChengSource: SBSREAD MORE全國新冠個案改為每周發佈 當局指每日數據「不再重要」澳洲投資移民實施10年 逾7000中國人獲批「富豪簽證」【澳洲製造】本地產月餅賣斷市 口味款式不輸進口貨瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。AdvertisementSBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes【疫苗快報】專家質疑縮短確診者隔離天數（9月8日）中秋少不了之迷你冰皮月餅中秋節食乜好？【紓民困】藥物津貼計劃最高藥價大幅削 3 成