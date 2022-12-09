SBS 新聞簡報（12月9日）

國家內閣會議制定能源價格上限

國會將於下星期就能源價格上限進行立法，綠黨和中立議員已表態支持。





總理艾巴尼斯今日和各州地領袖召開國家內閣會議後宣佈，未來12個月將天然氣價格上限定為千兆焦耳12元，煤炭每噸125元。





此外，計劃亦涉及一項全國性的能源費用補貼，將直接在民眾受到的賬單中扣減而不會派現金。





艾巴尼斯表示，這個是有建設性的計劃，為家庭和企業解決問題，亦顯示出聯邦和各州地政府的通力合作。



當局設立全國安老院排名

聯邦政府將推出全國安老院排名，給外界了解這些院舍是否符合國家質素標準。





數百間安老院將會根據院友的反饋、投訴、職員和長者比例，以及發生嚴重意外等資訊來進行排名，民眾可以在網上查閱哪些院舍表現較差。





聯邦政府堵塞罪犯利用強制金漏洞

聯邦政府將會堵塞罪犯利用強積金來逃避罰款的漏洞。





金融服務部長鍾斯表示，有案例顯示，一些被控戀童癖罪名並定罪的人將大量財產轉移到強積金戶口，以避免被受害人民事索償。





他說前政府已著手堵塞這個漏洞，而工黨會繼續完成這個任務。



南澳州長指已準備好應對洪水

南澳梅里河氾濫，靠近維州邊界的Renmark地區，水位預計在下星期三會達到峰值。





州長馬利瑙斯卡斯表示，明白到Riverland社區居民的擔憂，他有信心當局已做好應對洪水的充分準備。緊急服務人員正加固沿岸的河堤，並為受影響地區提供支持。





昆州罰款The Star億元並要求改革

昆州政府向星億賭場the Star處罰1億元並要求整頓。





早前一份報告指 星億不再適合持有賭牌 後，當局發出90日的牌照吊銷令。經溝通後，吊銷令延遲到明年12月，但賭場就任命一位臨時經理來進行內部改革。





律政廳長芬蒂曼表示，現在星億有12個月來作出改變，延遲執行是為了防止賭場職員失業，同時發出必須改革的警告。



AFL改革：允許女球員不穿白褲

女子澳式足球聯盟將 撤銷穿著白色短褲的要求 ，避免選手在月事期間感到尷尬。





這項決議與世界各地的的網球、板球和足球賽事看齊，將立即在所有AFL女子比賽中生效。





聯盟表示，希望這項措施能消除女性參與澳式足球的障礙，鼓勵更多女性加入。



印尼稱不會要求外國遊客出示結婚證

印尼峇里島旅遊局表示，外國遊客入住酒店不會被要求出示結婚證明。





不過，印尼方面呼籲遊客無需擔心，因為酒店不會主動索取結婚證明，而且只有當事人的近親向警方舉報，才會啟動調查和訴訟。



美眾院通過對台百億軍援法案

美國國會眾議院表決通過2023財政年度的國防授權法案，允許政府在未來5年內向台灣提供100億美元的軍事援助。





眾議院以350票贊成、80票反對通過法案，下星期交由參議院審議及表決。若通過，當局將可向台灣提供無償軍事援助、國防物資和軍事訓練等，並可優先加快處理台灣軍購請求。





中國外交部回應，對此表示強烈不滿和堅決反對。



體育消息

世界盃八強賽事，前兩場會在今晚凌晨展開。2點鐘由上屆亞軍克羅地亞對陣巴西。雙方在世界盃歷史上交手過兩次，都是巴西取勝。





清晨6點有荷蘭對阿根廷，雙方在世界盃共交戰5次，兩勝一和兩負。阿根廷雖然在分組賽首戰爆冷不敵沙特阿拉伯，但之後的比賽狀態明顯提升。

