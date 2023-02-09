SBS 新聞簡報（2月9日）

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【土耳其大地震】死亡數字增至1.5萬人

土耳其的強烈地震已造成至少1.5萬人死亡，是全球
過去十幾年來傷亡最嚴重的地震


搜救行動仍在進行中，但當局被指缺乏向救援人員提供足夠的設備、專業技能和其他方面的支持。

總統埃爾多安承認政府一開始反映遲滯，但表示現時一切受控。他承諾會在全部10個省和所有建築公司合作，在一年內為所有地震倖存者重建房屋。

不過反對黨就批評當局，過去20年都沒為地震做過預防措施。

【土耳其大地震】當局證實首名澳洲人罹難

一名雪梨男子證實在土耳其大地震中罹難。

土耳其和敘利亞在本周一發生兩次強烈地震，之後有多次餘震。澳洲政府今日上午表示，
有4名澳洲公民在地震後失蹤
，並為另外約40名國民及其家人提供領事援助。

到下午，其中一名失蹤者確認身亡，是來自雪梨的土耳其裔男子Can Pahali，是今次地震第一位證實遇難的澳洲人。

他事發時在當地探親，而其澳洲家人飛赴當地協助搜索後，在一座倒塌房屋的瓦礫下發現他的遺體。

【土耳其大地震】當局提醒捐贈合法機構

當局提醒捐贈支持土耳其和敘利亞的民眾，要
留意受捐對象是合法的慈善機構


慈善及非營利組織事務專員Sue Woodward表示，地震造成的破壞急需澳洲人伸出援手，但重要的是要透過該專員公署，核實受捐機構是已登記的合法組織。

她說：「這個時候大家都會慷慨解囊，但需要做多一步來確認可以真正幫到他人。」

總理指必將擊落馬航客機者繩之於法

總理艾巴尼斯表示，必須要為馬航MH17的遇難者追求公義。

國際檢察人員指，有力證據顯示，俄羅斯總統普京在2014年批准軍方對正飛過烏克蘭東部的該架客機發射導彈，但因證據不夠充份而難以定罪。

當年的事件造成298人死亡，包括38名澳洲人。

艾巴尼斯表示，擊落客機顯然是恐怖主義行徑，澳洲和各國會堅持
對加害者繩之於法

【原住民公投】兩黨拒以公帑製多語言小冊子

聯邦政府又轉態，拒絕用公帑來編印原住民國會之聲入憲公投的多語言宣傳小冊子。

在反對黨爭取下，當局昨日改變原本無意製作小冊子的念頭。但艾巴尼斯今日表示，小冊子不應該用納稅人的金錢來製作。

反對黨的前排議員伯明翰對此表示讚同。但兩黨都未解釋資金從何而來。

自由黨前部長因喪父辭去議員職務

自由黨的前部長圖治宣佈辭去國會議員職務。

他今日表示，已知會反對黨領袖達頓，在父親上月過身後決定辭職。他說這個決定並不容易作出，但對自己的健康及家人而言是必須。

圖治自2010年起擔任墨爾本Aston選區議員，在去年大選喪失超過一成的支持度，以微弱優勢保住議席。

當局對兒童早期教育系統發起調查

生產力委員會將就對兒童早期教育系統發起調查。

工黨在競選時承諾提高早教補貼，而今次調查除了了解相關服務的質素、費用和可達性，還會尋求解決
該行業人手短缺
、弱勢兒童的待遇等狀況。

調查將從3月開始，在明年6月30日提及最終報告。

美國向多國分享中國氣球情報

美國聲稱在
今次發現中國氣球
之前，曾4次發現類似氣球。

國防部發言人表示，美方曾4次在領空發現中國間諜氣球，並途經對方「感興趣」的地點，但沒說明是否涉及軍事設施。

與此同時，美國國務卿布林肯與北約秘書長斯托爾滕貝格會面時表示，美方已與全球數十個國家分享有關氣球的情報，因為中方做法侵犯了各國主權。

雙方討論了北京對北約及國際體系構成的挑戰，以及中方的行為模式帶來的持續風險。

體育消息

世界冠軍球會盃，歐洲冠軍皇家馬德里憑雲尼斯奧斯、華維迪、洛迪高和阿里巴斯的入球，4比1擊敗非洲代表艾阿里，躋身決賽。

決賽對手是亞洲代表希拉爾，他們在四強以3比2淘汰南美冠軍法林明高。

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