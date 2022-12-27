SBS廣東話節目

南澳洪水已過頂峰 經濟蒙受重大損失

SBS廣東話節目

A levee holds the river back from a riverside campside in South Australia (SBS).jpg

南澳市民建河提來抵禦河水暴漲。 Source: SBS

下載 SBS Radio 應用程式

其他收聽方法

Published 28 December 2022 at 10:16am
By Peta Doherty, Danielle Robertson, Allan Lee
Presented by Aaron Wan
Source: SBS

流經南澳 Renmark 的河水，相信已經過了頂峰。

Published 28 December 2022 at 10:16am
By Peta Doherty, Danielle Robertson, Allan Lee
Presented by Aaron Wan
Source: SBS
雖說河流附近的居民可以喘一口氣，不過下游的居民仍需提高警惕。

今次的洪水，對南澳當地嘅經濟造成重大嘅損失。根據 Murray 郊區旅遊局的調查結果，目前該區嘅收入損失經已接近 1.3 億元。但預計這個損失很快便會升一倍。

南澳早前曾經宣佈，會向該處受影響的生意提供金錢上的協助。
他們共有兩個撥款
，分別是 Business Early Closure Grant 和 Small Business Industry Support Grant，金額由 1 萬至 2 萬元不等。

當地人似乎都非常樂觀，他們希望今次河水氾濫事件，令到 Murray River 於未來 20 年都十分健康，並希可以望為這個曾經十分乾旱之地，經過這次洪水的襲擊，重添生氣。

詳情請收聽溫楚良以下這節報道。
更多內容

【這個初夏仲未熱】澳洲東岸持續多雨 氣溫不似預期

今日大事(12月28日)

中國放寬疫情防控 惟多國對中國旅客反實施更嚴格限制

瀏覽更多最新時事資訊，請登上
廣東話節目 Facebook 專頁
MeWe 專頁
Twitter 專頁
，或訂閱
廣東話節目 Telegram 頻道


SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。
按此進一步了解 SBS 中文。

分享

Latest podcast episodes

DOMINIC PERROTTET FLOODS NSW

華人慈善團體助力澳洲東南部洪水賑災活動

SBS Chinese News

SBS 中文新聞 （12月28日）

Scene of Beijing

中國放寬疫情防控 惟多國對中國旅客反實施更嚴格限制

ASX 200

環球股市聖誕後個別發展 專家前瞻港股未來表現