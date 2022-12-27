南澳洪水已過頂峰 經濟蒙受重大損失

雖說河流附近的居民可以喘一口氣，不過下游的居民仍需提高警惕。





今次的洪水，對南澳當地嘅經濟造成重大嘅損失。根據 Murray 郊區旅遊局的調查結果，目前該區嘅收入損失經已接近 1.3 億元。但預計這個損失很快便會升一倍。





南澳早前曾經宣佈，會向該處受影響的生意提供金錢上的協助。 他們共有兩個撥款 ，分別是 Business Early Closure Grant 和 Small Business Industry Support Grant，金額由 1 萬至 2 萬元不等。





當地人似乎都非常樂觀，他們希望今次河水氾濫事件，令到 Murray River 於未來 20 年都十分健康，並希可以望為這個曾經十分乾旱之地，經過這次洪水的襲擊，重添生氣。





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