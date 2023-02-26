2年後重回牛津街 雪梨 Mardi Gras萬人狂歡

當晚，有數萬人參與雪梨同性戀狂歡節 (Mardi Gras) ，聚集在牛津街（Oxford Street），有逾 200 輛花車和 約12,500 名參與巡遊人士，他們載歌載舞，慶祝重返對他們充滿象徵意義的地方。





由於新冠疫情的關係，前兩年的 雪梨同性戀狂歡節被逼移師在雪梨板球場 (SCG) 舉行。





巡遊打頭陣的是著名的女同電單車隊Dykes on Bikes，車隊與一眾男同伴，為牛津街帶來濃烈的柴油氣味，亦為觀眾帶來笑聲及歡呼聲。





其他受注目的參與遊行團體包括衝浪救生協會（Surf Life Saving），巡遊人士穿著三角泳褲、與沙灘毛巾，及以彩虹花車，伴隨著小甜甜布蘭妮Britney Spears的歌聲。





澳洲總理艾巴尼斯創造歷史，成為了第一位參與雪梨同性戀狂歡節巡遊的在任澳洲總理。





艾巴尼斯與環境部長普莉貝斯（ Tanya Plibersek ）和新州反對黨領袖柯民思（Chris Minns）一起帶領工黨的彩虹花車。





艾巴尼斯表示，不幸的是他是第一個參與遊行的總理，但這是對現代澳洲的慶祝。澳洲是一個多元化、包容的國家，這是一件好事。





在遊行之前，艾巴尼斯表示，澳洲在過去45年中在性小眾LGBTIQ+ 權利方面取得的進步與尊重有關。





艾巴尼斯表示，大家需要記住，在45年後開始一場法律改革運動，是關於平等。關於尊重人，無論他們愛誰，無論他們住在哪裡，無論他們的身份是什麼，都是關於尊重。





艾巴尼斯穿著樸素的牛仔褲和襯衫，選擇不與其他時尚達人爭妍鬥麗。





慶祝活動的主題是「凝聚、夢想和發聲」，亦有退伍軍人參加慶祝活動。





78歲的羅特（Kate Roe）她參加了1978年的第一屆狂歡節。





她記得曾遭受警察和其他人的虐待。





羅特表示，當時她被人扯著頭髮，拖進警車，亦有人向她扔垃圾桶。”





澳洲聯邦警察也有現場，但不是為了展示武力，而是為了表達他們對社區，和他們自己的同性戀成員的支持。





參與遊行的聯邦警察表示，他們表達對聯邦警察的愛，對包容性和多樣性的愛。所有快樂的行為只是為了慶賀同性戀社群，並表示聯邦警察和穿制服的警察對這一偉大社區活動的支持。



參議員索普（Lidia Thorpe）在試圖阻止花車後，被警方從遊行隊伍中帶走。





從短片片段顯示，這位來自維州的前綠黨，現為獨立參議員躺在牛津街，暫時停止了遊行。





因為人群開始發出噓聲，並高呼要求索普離開，兩名警察隨後接近索普，然後索普自己站了起來。





新州警方證實，應活動舉辦者的要求，一名婦女因違反參與條款，而被帶走遊行隊伍。





一名警官在牛津街進行拘捕時，鼻子疑似骨折，另一名警官在前往摩爾公園（Moore Park）的途中，涉嫌被襲擊，擦傷和眼睛箊傷，四人因襲擊警察等罪行被捕。





2023世界驕傲節（WorldPride）將再持續一周，在活動最後一天3月5日星期日， 將有大型遊行隊伍走過標誌性的雪梨海港大橋。





WorldPride被名為自 2000 年奧運會以來，雪梨最盛大的活動，預計在其300多場活動中，接待超過50萬人。





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