2年後重回牛津街 雪梨 Mardi Gras萬人狂歡

Sydney Mardi Gras returns to Oxford Street

周六有數萬人參與雪梨同性戀狂歡節 (Mardi Gras) ，聚集在牛津街。 Source: AAP / STEVEN SAPHORE/AAPIMAGE

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在周六，可說是雪梨一個有歷史性的晚上。

當晚，有數萬人參與雪梨同性戀狂歡節 (Mardi Gras) ，聚集在牛津街（Oxford Street），有逾 200 輛花車和 約12,500 名參與巡遊人士，他們載歌載舞，慶祝重返對他們充滿象徵意義的地方。

由於新冠疫情的關係，前兩年的 雪梨同性戀狂歡節被逼移師在雪梨板球場 (SCG) 舉行。

巡遊打頭陣的是著名的女同電單車隊Dykes on Bikes，車隊與一眾男同伴，為牛津街帶來濃烈的柴油氣味，亦為觀眾帶來笑聲及歡呼聲。

其他受注目的參與遊行團體包括衝浪救生協會（Surf Life Saving），巡遊人士穿著三角泳褲、與沙灘毛巾，及以彩虹花車，伴隨著小甜甜布蘭妮Britney Spears的歌聲。

澳洲總理艾巴尼斯創造歷史，成為了第一位參與雪梨同性戀狂歡節巡遊的在任澳洲總理。

艾巴尼斯與環境部長普莉貝斯（ Tanya Plibersek ）和新州反對黨領袖柯民思（Chris Minns）一起帶領工黨的彩虹花車。

艾巴尼斯表示，不幸的是他是第一個參與遊行的總理，但這是對現代澳洲的慶祝。澳洲是一個多元化、包容的國家，這是一件好事。

在遊行之前，艾巴尼斯表示，澳洲在過去45年中在性小眾LGBTIQ+ 權利方面取得的進步與尊重有關。

艾巴尼斯表示，大家需要記住，在45年後開始一場法律改革運動，是關於平等。關於尊重人，無論他們愛誰，無論他們住在哪裡，無論他們的身份是什麼，都是關於尊重。

艾巴尼斯穿著樸素的牛仔褲和襯衫，選擇不與其他時尚達人爭妍鬥麗。

慶祝活動的主題是「凝聚、夢想和發聲」，亦有退伍軍人參加慶祝活動。

78歲的羅特（Kate Roe）她參加了1978年的第一屆狂歡節。

她記得曾遭受警察和其他人的虐待。

羅特表示，當時她被人扯著頭髮，拖進警車，亦有人向她扔垃圾桶。”

澳洲聯邦警察也有現場，但不是為了展示武力，而是為了表達他們對社區，和他們自己的同性戀成員的支持。

參與遊行的聯邦警察表示，他們表達對聯邦警察的愛，對包容性和多樣性的愛。所有快樂的行為只是為了慶賀同性戀社群，並表示聯邦警察和穿制服的警察對這一偉大社區活動的支持。
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參議員索普（Lidia Thorpe）在試圖阻止花車後，被警方從遊行隊伍中帶走。

從短片片段顯示，這位來自維州的前綠黨，現為獨立參議員躺在牛津街，暫時停止了遊行。

因為人群開始發出噓聲，並高呼要求索普離開，兩名警察隨後接近索普，然後索普自己站了起來。

新州警方證實，應活動舉辦者的要求，一名婦女因違反參與條款，而被帶走遊行隊伍。

一名警官在牛津街進行拘捕時，鼻子疑似骨折，另一名警官在前往摩爾公園（Moore Park）的途中，涉嫌被襲擊，擦傷和眼睛箊傷，四人因襲擊警察等罪行被捕。

2023世界驕傲節（WorldPride）將再持續一周，在活動最後一天3月5日星期日， 將有大型遊行隊伍走過標誌性的雪梨海港大橋。

WorldPride被名為自 2000 年奧運會以來，雪梨最盛大的活動，預計在其300多場活動中，接待超過50萬人。

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