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【打仗風聲?】習近平要求解放軍「積極備戰」

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中國國家主席習近平發出警告要求解放軍加強備戰，反映區內軍事局勢可能會隨時會升級。 ) Source: AAP / Li Gang/Xinhua via AP

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Published 10 November 2022 at 11:32am
By Ivan Leung
Presented by Ivan Leung, Selina Kong
Source: SBS

國防部長已下令緊急審查有關澳洲退役空機師可能受中國軍方招攬一事之際，中國國家主席習近平發出警告要求解放軍加強備戰，反映區內軍事局勢可能會隨時會升級。

Published 10 November 2022 at 11:32am
By Ivan Leung
Presented by Ivan Leung, Selina Kong
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中國國家主席習近平今個星期視察中國「軍委聯合作戰指揮中心」時，要求新一屆軍委要全面加強練兵備戰的鮮明態度、諾實中國共產黨的二十大精神。

習近平強調，中國全軍要集中全部精力作打仗及準備工作，並加快提高「打贏的能力」，以示堅決捍衛中國國家主權、安全、發展利益，及完成「黨及人民」賦予的各項任務。

習近平亦指，該中心是黨中央及中央軍委實施戰略指揮的重要支柱，責任重大，應加強研究及制定謀略的工作，為有效履行新時代解放軍的使命任務作出重大貢獻。

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另一方面，此前有報導稱，北京一直試圖招募退休的西方飛行員來幫助訓練其軍隊，澳洲和英國都發現有退伍的軍機飛行員被北京提供的高薪吸引，加入中國在南非的飛行學校，甚至赴華為解放軍提供訓練。

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國防部長要求澳軍「緊急調查」退伍士兵被中國招攬事件


國防部長馬利士（Richard Marles）當時已要求國防部調查事件，他昨日（11月9日）亦透露，下令澳洲國防軍進行「緊急調查」，檢視其對退伍軍人的相關政策。

"從軍方向佢提供的信息中，已經有足夠理由去擔憂，一啲高度敏感的國家機密，可能已外洩。"
馬利士
他已經下令要求軍方作詳細審查，包括，對於掌握秘密情報的前國防人員的展開法律調查。

對於已掌握澳洲國家機密的人—不論是曾經在澳洲國防部、或者聯邦政府任何其他部門服役，即使佢地已經退役，仍然有義務對現存的國家機密繼續保密。
＂違反此義務是非常嚴重的罪行。”



總理艾巴尼斯亦將會於幾天內出國，參與東盟、20 國集團及亞太經合組織等峰會上，並與世界各國領導人會面，習近平亦將在場。

若今次澳中領袖能正式會面將為艾巴尼斯作為總理首次，亦為六年來澳中領袖首次的正式會晤。

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