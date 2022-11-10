【打仗風聲?】習近平要求解放軍「積極備戰」

中國國家主席習近平今個星期視察中國「軍委聯合作戰指揮中心」時，要求新一屆軍委要全面加強練兵備戰的鮮明態度、諾實中國共產黨的二十大精神。





習近平強調，中國全軍要集中全部精力作打仗及準備工作，並加快提高「打贏的能力」，以示堅決捍衛中國國家主權、安全、發展利益，及完成「黨及人民」賦予的各項任務。





習近平亦指，該中心是黨中央及中央軍委實施戰略指揮的重要支柱，責任重大，應加強研究及制定謀略的工作，為有效履行新時代解放軍的使命任務作出重大貢獻。





Advertisement

另一方面，此前有報導稱，北京一直試圖招募退休的西方飛行員來幫助訓練其軍隊，澳洲和英國都發現有退伍的軍機飛行員被北京提供的高薪吸引，加入中國在南非的飛行學校，甚至赴華為解放軍提供訓練。





READ MORE 國防部長要求澳軍「緊急調查」退伍士兵被中國招攬事件





國防部長馬利士（Richard Marles）當時已要求國防部調查事件，他昨日（11月9日）亦透露，下令澳洲國防軍進行「緊急調查」，檢視其對退伍軍人的相關政策。





"從軍方向佢提供的信息中，已經有足夠理由去擔憂，一啲高度敏感的國家機密，可能已外洩。" 馬利士

他已經下令要求軍方作詳細審查，包括，對於掌握秘密情報的前國防人員的展開法律調查。





對於已掌握澳洲國家機密的人—不論是曾經在澳洲國防部、或者聯邦政府任何其他部門服役，即使佢地已經退役，仍然有義務對現存的國家機密繼續保密。

＂違反此義務是非常嚴重的罪行。”









總理艾巴尼斯亦將會於幾天內出國，參與東盟、20 國集團及亞太經合組織等峰會上，並與世界各國領導人會面，習近平亦將在場。





若今次澳中領袖能正式會面將為艾巴尼斯作為總理首次，亦為六年來澳中領袖首次的正式會晤。













