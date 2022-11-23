【疫苗快報】新冠感染症狀變遷（11月23日）

今集內容： 新冠感染症狀變遷 發燒和味覺嗅覺喪失已不常見

專家稱民眾應警惕任何新冠症狀

如何在聖誕季避免感染新冠？

新冠感染症狀變遷 發燒和味覺嗅覺喪失已不常見

一項 研究 發現，自疫情以來，感染新冠病毒的常見症狀已經有所改變。「傳統」症狀如發燒、呼吸急促、味覺和嗅覺喪失，現在已少得多；而喉嚨痛、頭痛、流鼻涕和持續咳嗽是變得更常見。





而疫苗接種處於不同階段的人士，感染病毒後的常見症狀也有所不同。已接種疫苗的人確診，會更常見打噴嚏；而發燒仍然是未接種者的常見症狀。





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因此，研究指，如果已經接種了疫苗的人開始無緣無故地經常打噴嚏，就應立即接受新冠病毒檢測，特別是如果身邊生活和工作的人有更大感染風險。





維州醫生Shahbaz Chaudhry表示，疫苗接種和先前感染帶來的群體免疫力是造成這種變化的部份原因。





「2020年的新冠感染症狀具體而嚴重。但當我們進入2021年和2022年，感染變得更廣泛，但症狀更為輕微。現在它主要類似於感冒和流感樣症狀。有些人甚至出現胃腸炎和腹瀉。」





然而，較輕的症狀令一些人可能未曾意識到自己確診，也不屑於進行檢測。研究發現，有病人到診所就診，是因為他們的檢測結果呈陽性。但他們幾乎沒有症狀，有些人回憶起幾天或十幾天前有過輕微感冒。



專家稱民眾應警惕任何新冠症狀

隨著Omicron變種毒株XBB和BQ.1的社區傳播，澳洲進入了新一波疫情。





醫生表示，人們如果有疑問，應保持留意自己的任何症狀並進行檢測。「出現任何症狀，特別是如果有疼痛感，都必須進行檢測。如果有異常的身體疼痛、嗜睡或疲倦，至少做一次快速抗原檢測（RAT）或諮詢全科醫生。」





聯邦衛生部網頁表示，最新變種病毒的引起的症狀據報類似於早期Omicron毒株，感染後症狀的嚴重程度相似。





「雖然證據仍在不斷湧現，但迄今為止，這兩種變種（XBB和BQ.1）在海外傳播的相關情況表明，它們似乎不會造成更大的重症和死亡風險。疫苗對此提供了良好的保護。」



如何在聖誕季避免感染新冠？

隨著新冠變種病毒 XBB 和 BQ.1 的出現，澳洲的新冠感染病例再次上升。





墨爾本大學臨床流行病學家巴克斯特（Nancy Baxter ）教授表示，她認為當局亦不會實施封鎖或其他強硬措施。





不過，她說：『我認為各個家庭亦需要考慮在聖誕節慶祝活動的親友面對的風險，亦應嘗試將因此而出現新冠病毒傳播的風險降到最低。』





而包括昆州、新州和南澳在內的一些州亦經已重新引入一些新冠限制措施，例如是在某些情況下佩戴口罩的建議。





巴克斯特教授說，對於那些沒有接種加強劑的人士來說，要做的第一件事就是接種合資格接種的任何劑量的疫苗。





同時， 在聖誕節前一周戴上口罩，並在前三天進行快速抗原檢測 (RAT)，也會降低風險。





巴克斯特教授又提醒大家要對社交活動有選擇性。她說在她回家慶祝聖誕節前一周的社交活動「將非常有限」。





她亦建議如果可能，大家應該在戶外舉辦聖誕晚宴和其他慶祝活動。





澳洲醫學協會亦建議大家可以在家工作以進一步降低感染風險，並在探訪在養老院人士或參加聖誕派對前進行快速抗原測試。





衛生部網站正在更新一份列出不同品牌及其檢測 Omicron 有效性的表格。目前該部門已完成至少 72 項測試，並公布了 23 項測試的結果。



目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。







