【疫苗快報】無Medicare卡也可獲得新冠抗病毒口服藥物（8月18日）

Highlights 政府宣布無Medicare卡也可獲得新冠抗病毒口服藥物

審查發現莫理遜政府的新冠疫苗推廣工作未達標

感染新冠病毒後 月經是否會出現改變？

政府宣布無Medicare卡也可獲得新冠抗病毒口服藥物

上周五（8月12日），聯邦衛生部在其最新發布的公共說明文件中表示，沒有國民醫療保健卡（Medicare card）人士，也可獲新冠抗病毒口服藥物。





文件中表示：「如果新冠檢測結果呈陽性，並有高風險因素，但沒有Medicare卡，請聯絡家庭醫生或全科呼吸診所（General Practice Respiratory Clinic），咨詢有關治療方案。 無論有沒有Medicare卡，這些診所都會提供免費提供服務。”





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沒有Medicare卡人士可能包括：



不是澳洲永久居民；或

無權持有有效Medicare卡；或

是臨時入境者或臨時簽證持有人；或

來自一個與澳洲沒有互惠醫療安排的國家。

「例如，海外抵澳的遊客或是留學生可能沒有Medicare卡。沒有Medicare卡人士，其治療費用將根據情況而有所不同。請與醫生或全科呼吸診所討論付款方式。」





另外，文件表示，非永久居民但有私人醫療保險或旅行保險人士，應參考他們的保險條款，了解在澳洲的新冠治療費用。



審查發現莫理遜政府的新冠疫苗推廣工作未達標

一份審計報告表示，批評上屆聯盟黨政府的新冠疫苗推廣計劃，沒有達到關鍵目標。





報告稱，雖然到2021年底，約90%的合資格人士接種了疫苗，但推廣工作沒有得到有效實施。





政府設定的五個時間表目標都沒有實現，包括老年護理部門、弱勢群體和原住民的疫苗推廣。





報告稱：最初的規劃並不及時，在開始推廣之前，沒有完成與各州和領地的詳細規劃。





雖然當局希望老年護理居民，能在2021年4月初前完成疫苗接種，但提供第二劑疫苗接種服務的診所部署工作，直到該年6月才完成。





該報告稱，聯邦衛生部門的疫苗工作「部分有效」，但對優先群體的疫苗接種，沒有達到既定目標。





報告說：「向養老院和殘障護理機構推廣疫苗的速度都比計劃的慢，原住民和托雷斯海峽島民的疫苗接種率，仍然低於澳洲人口。」



感染新冠病毒後 月經是否會出現改變？

世界各地的不少人都報告了在感染新冠病毒或在接種新冠疫苗後月經出現變化。





這一些變化包括：月經週期長度與過往不同，流量有所變化、持續出血和經疼程度增加。





為甚麼有些人的月經週期在與新冠病毒接觸後會有所不同？哪些變化被視為「正常」，受影響人士要在何時尋求幫助？





雖然有傳聞表示，在感染新冠病毒或接種疫苗後月經週期發生了變化，但研究人員至今仍在努力確定其背後的主要驅動因素。





西雪梨大學生殖健康高級研究員阿穆爾（Mike Armour）博士說，因為到目前為止進行的研究都沒有使用沒有感染過新冠病毒或沒有接種過疫苗的人作為對照。





他向SBS新聞表示，只有這樣才可以真正及顯著地讓大家明白在發生甚麼變化。





儘管如此，阿穆爾博士說，有足夠的證據表明，感染新冠病毒和接種疫苗與一些人的月經變化之間存在「相當可能的」的聯繫。





Jean Hailes for Women's Health的專業婦科醫生和高級腹腔鏡外科醫生納納亞卡拉（Pav Nanayakkara）表示，目前就這種情況的原因有兩種主要假設。





她說：這可能與荷爾蒙有關，所以不然是疫苗或感染影響了荷爾蒙，或者第二個機制是它是免疫介導的，所以對疫苗接種的炎症反應可能潛在地引起子宮內膜的免疫變化，然後有可能影響月經變化。





但她表示，由於她們知道，使用和停用荷爾蒙避孕藥的婦女亦報告月經出現變化，所以它不太可能是荷爾蒙導致，她更傾向炎症的說法。





阿穆爾博士同意這些變化最有可能與一個人的免疫反應有關。





他表示：新冠本身和新冠疫苗都會引起炎症反應。





雖然每個人的月經週期都可能有所不同，但阿穆爾博士指出任何長度在 24 到 35 天左右的月經週期都是「相當正常」。





即意味，如果你的月經比你在感染新冠病毒或接種疫苗後提前或延遲幾日，就不用擔心。





同時，阿穆爾博士亦指，月經量比平時多或少，或者經期疼痛程度較高，也是通常報告的變化，民眾不應該對此感到驚慌。





納納亞卡拉醫生說：關鍵是很多人報告出現變化後的幾個月後，經期又回復正常。





她指：在這個階段，它看起來也不會對今後的生育率或懷孕率產生任何影響。





阿穆爾博士說，任何出現持續疼痛、連續兩周或更長時間出血或陰道分泌物顏色改變都應該諮詢醫療建議。





他表示：注意安全要比留下遺憾好。





他不希望人們只是把它當作是與新冠有關的問題。





納納亞卡拉醫生認同有關看法，指民眾應該為任何他們擔心的月經變化而尋求幫助。





她說：可能是大量出血，你一小時就會浸濕一張衛生棉，排出大量血塊，或者如果你注意到月經更加頻繁，或者你已經好幾個月沒有來月經了，那麼排除一些可能導致這些症狀的其他原因將很重要。





她形容，最糟糕的事情是你坐在家裡默默地忍受，擔心，或上谷歌搜索需求幫助。但其實可以從現實中尋找幫助，以確保沒有該為此擔心的事。





納納亞卡拉博士說，如果你出現月經變化，請與醫生聯繫，而這也有助於增加對感染新冠和接種疫苗的影響有更多了解。





她說：在這個階段，就月經出血的變化而言，風險似乎都是非常短期的，但她們知道的唯一方法是透過患者主動請求幫助。



在澳洲，所有人必須保持至少 1.5 米的社交距離。 請查閱所屬州份或領地的聚會限制規定。

目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。

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