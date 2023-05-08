泰國大選提前投票開始 選民冀有新管治

在當地時間5月7日，是選舉提前投票日，據泰國選舉委員會公布的數據，在5200萬名18歲以上的合格選民中，有200多萬泰國人申請提前投票，其中曼谷有80萬人，讓那些無法在14日投票、不住在自己所屬選區和旅居國外的選民，可以申請提前投票。





當日一大早曼谷艷陽高照，氣溫逼近攝氏40度，但泰國民眾不畏高溫，各投票所早早就排滿長長人龍。





現任總理巴育在2014年的軍事政變後成為總理，當時透過公民力量黨（Palang Pracharath）、民主黨（Democrat）和泰自豪黨（Bhumjaithai）等組成的執政聯盟所推舉，經由選舉續任總理。而是次選舉將打開一扇改變的窗口。





南碧（Siriporn Namphet）是其中一名選民。





南碧表示，希望見證泰國的新氣象和變化，她指在看到上屆政府的所作所為，現在希望有一個新的政府來接管並更有效地治理。」





最大的反對黨為泰黨（Pheu Thai Party），被視為是次大選中的熱門。





泰黨曾經在 2001 年至 2006 年期間，在前總理他信( Thaksin Shinawatra)進行統治。





而在發生軍事政變之前，他信的妹妹英祿(Yingluck Shinawatra)在 2011 年至 2014 年擔任總理。





現在泰黨的總理候選人是他信的女兒貝東丹(Paetongtarn Shinawatra)。





貝東丹曾表示，她不是她爸爸的影子，雖然她永遠是他爸爸的女兒，但她有自己的決定。





貝東丹有一定的知名度。36 歲的她在懷孕期間參加競選，並於上周生下兒子。





他信是泰國歷史上第一位任滿四年並成功連任的民選總理。，他在位時推出許多政策照顧農民，因此廣受歡迎。





朱拉隆功大學(Chulalongkorn University)政治系教授蒂提南(Thitinan Pongsudhirak)評論貝東丹及其家人的受歡迎程度。





蒂提南表示，貝東丹跟選民、基層有連結，他認為貝東丹也有天賦，可能從她父親那裡繼承而來，比如街頭演說、與選民連結、在群眾面前講話，競選的同時還懷孕，他認為她絕對是當總理的材料。



但貝東丹的父親也是一個有爭議的人物。





他信受到泰國上流的厭惡，認為他是危險的民粹主義者。





他信和他的妹妹英祿總理的生涯已經結束，他們均面對過軍事政變，以及被指控貪污和管理不善。





二人現在都在流亡。





泰國總理是由國會參眾兩院投票，其中參議院250席全由軍方委任，現任總理巴育在2019年大選，就贏得參議院所有的票。





在巴育連任泰國總理4年後，在泰國大選5月舉行前。曾是支持巴育的聯盟政黨在本屆大選未表示繼續支持巴育連任，上屆大選支持巴育的公民力量黨也轉向副總理巴威。因此，巴育為了連任機會，於選前加入黨齡僅兩年的泰國人團結建國黨。





由於現行選舉制度對軍方支持的政黨極度有利，挑戰者必須取得壓倒性勝利才有希望籌組下一屆政府。一般預估這次選舉不會有任何單一政黨獲得過半席次，到時可能需要組聯合政府。





瀏覽更多最新時事資訊，請登上 SBS 廣東話 Facebook 專頁 MeWe 專頁 Twitter 專頁 Telegram 頻道 。