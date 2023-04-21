人工智能跟世界富豪開玩笑？

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人工智能跟世界富豪開玩笑。 Source: Instagram / Gokul Pillai

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一名印度藝術家利用AI技術，把全球七大富豪的外表全變成「窮人模樣」的畫作！公開發表後網友們紛紛叫好，他透露靈感來自一套印度電影。今日鐳射全方位張艾利和大家分享一則透過人工智能科技觸發的社會現象。

隨著人工智能（AI）技術支援的藝術創作越來越普及。藝術家可以在各種背景下創作出極具真實感的平面作品。無論是銀髮一族參與時裝表演、教宗方濟各穿著古靈精怪風格的羽絨服，還是一位穿著太空人服裝的新娘，這些都不再是遙不可及的想像！最近，一個「AI 藝術系列」引起了廣泛關注，該系列竟將世界上一些最富有的人想像成貧困階層。

印度藝術家Gokul Pillai利用AI人工智能技術，幽了全球7大富豪一默！把他們全變成窮人模樣，網上發表後就贏得上萬個讚。他透露今次創作靈感來自於2008年上演的電影《一百萬零一夜》(Slumdog Millionaire)，網友們紛紛叫好，滿足部份人的仇富心態。

他的虛構照片包含美國前總統特朗普（Donald Trump）、曾是世界首富兼特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）、微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）、亞洲首富印度信實集團總裁穆克什‧安巴尼（Mukesh Ambani）、亞馬遜創辦人貝索斯（Jeff Bezos）、「股神」巴菲特（Warren Buffett）及Facebook創辦人朱克柏格（Mark Zuckerberg），全變成落難貧民窟的窮人！

他們原本西裝筆挺的大富豪們，變成身穿破舊骯髒衣服的貧民，比爾蓋茲（Bill Gates）甚至裸露上身，頂著一頭亂髮與大肚子！破爛的衣物，表現出佝僂或消瘦的另類身體語言。
Gokul Pillai的靈感來自在奧斯卡頒獎禮上橫掃多個大獎的印度電影《一百萬零一夜》，他利用AI工具Midjourney，將文字生成圖畫(Text to Image)，創建出逼真的圖像，製作過程耗時兩天。圖片中背景多數為猶如貧民窟的地方，一眾平日「身光頸靚」的富豪突然衣衫襤褸，充滿反差的圖片深受網民共鳴。

網友們對這些圖片的評論充滿樂趣，紛紛表示這些圖片讓他們捧腹大笑，也為生活增添了一絲歡樂。更有網民敲碗想看更多富豪落難圖，希望Gokul Pillai繼續製作LVMH集團董事長Bernard Arnault、阿里巴巴創辦人馬雲以及印度富豪阿達尼（Gautam Adani）等富豪變成窮人的AI生成圖。

這些AI生成的圖片不僅展示了人工智慧在藝術領域的強大潛力，也為人們帶來了娛樂和樂趣。然而，隨著AI技術的不斷發展，人們可能會對其應用範圍和對現實生活的影響，產生更多的討論和思考。
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