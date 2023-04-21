人工智能跟世界富豪開玩笑？

隨著人工智能（AI）技術支援的藝術創作越來越普及。藝術家可以在各種背景下創作出極具真實感的平面作品。無論是銀髮一族參與時裝表演、教宗方濟各穿著古靈精怪風格的羽絨服，還是一位穿著太空人服裝的新娘，這些都不再是遙不可及的想像！最近，一個「AI 藝術系列」引起了廣泛關注，該系列竟將世界上一些最富有的人想像成貧困階層。





印度藝術家Gokul Pillai利用AI人工智能技術，幽了全球7大富豪一默！把他們全變成窮人模樣，網上發表後就贏得上萬個讚。他透露今次創作靈感來自於2008年上演的電影《一百萬零一夜》(Slumdog Millionaire)，網友們紛紛叫好，滿足部份人的仇富心態。





他的虛構照片包含美國前總統特朗普（Donald Trump）、曾是世界首富兼特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）、微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）、亞洲首富印度信實集團總裁穆克什‧安巴尼（Mukesh Ambani）、亞馬遜創辦人貝索斯（Jeff Bezos）、「股神」巴菲特（Warren Buffett）及Facebook創辦人朱克柏格（Mark Zuckerberg），全變成落難貧民窟的窮人！





他們原本西裝筆挺的大富豪們，變成身穿破舊骯髒衣服的貧民，比爾蓋茲（Bill Gates）甚至裸露上身，頂著一頭亂髮與大肚子！破爛的衣物，表現出佝僂或消瘦的另類身體語言。



Gokul Pillai的靈感來自在奧斯卡頒獎禮上橫掃多個大獎的印度電影《一百萬零一夜》，他利用AI工具Midjourney，將文字生成圖畫(Text to Image)，創建出逼真的圖像，製作過程耗時兩天。圖片中背景多數為猶如貧民窟的地方，一眾平日「身光頸靚」的富豪突然衣衫襤褸，充滿反差的圖片深受網民共鳴。





網友們對這些圖片的評論充滿樂趣，紛紛表示這些圖片讓他們捧腹大笑，也為生活增添了一絲歡樂。更有網民敲碗想看更多富豪落難圖，希望Gokul Pillai繼續製作LVMH集團董事長Bernard Arnault、阿里巴巴創辦人馬雲以及印度富豪阿達尼（Gautam Adani）等富豪變成窮人的AI生成圖。





這些AI生成的圖片不僅展示了人工智慧在藝術領域的強大潛力，也為人們帶來了娛樂和樂趣。然而，隨著AI技術的不斷發展，人們可能會對其應用範圍和對現實生活的影響，產生更多的討論和思考。





