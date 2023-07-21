【貓奴注意】原來放養家貓會令野生動物絕種？一文看清在澳養貓指南

要點： 全澳有超過 530 萬隻寵物貓。

在澳洲，每隻被放養在室外的寵物貓，每年會造成大約 186 隻動物的死亡。

負責任的貓主人應該將貓的活動範圍限制在室內。

請聯繫你所住區域的市議會或者瀏覽他們的網頁，以了解更多在社區養貓的相關資訊。

貓是不少人心中的理想寵物 ─ 除了可以陪伴，亦為 人類健康帶來不同好處 。但在澳洲，在戶外的貓隻亦對我們本土野生動物帶來頻繁的威脅，牠們喜愛四處探索的天性亦為帶來疾病及受傷的風險。





貓在全球各種文化中都很普遍。牠們在埃及神話中被尊崇了數千年，但除了古文化外，亦融入流行文化中，其中最為人熟知的從美國的「加菲貓」到無處不在的日本「Hello Kitty」。





澳洲三分之一的家庭有養寵物貓，估計數量超過 530 萬隻。





貓咪亦是天生的狩獵能手。研究人員估計，平均而言，澳洲每隻在戶外的寵物貓每年會殺死約 186 隻動物，而且其中多次捕獵，其主人都未有目睹。





除了寵物貓在戶外會對澳洲野生動物有所影響，澳洲數以百萬隻野生貓也亦在澳洲不同地方「流浪」。





查爾斯達爾文大學（ Charles Darwin University）的生物多樣性委員會成員兼野生動物保護教授萊格（Sarah Legge）表示：「大家對寵物貓非常熟悉，但在澳洲我們亦有野生貓，這些貓在沒有依賴人類的情況下生活。大部分野生貓棲息在遠離城鎮的灌木叢中，但也有一部分棲息在城鎮、市區或者剛好在城鎮和市區邊緣，這類野生貓有時被稱為流浪貓。」



貓是很好的伙伴，牠們樂意與你共同生活。

貓對澳洲野生動物造成巨大傷害

萊格教授表示：「貓最早是在1788年隨著第一艦隊被引進澳洲的。野生貓一直是導致超過 20 種本土哺乳動物滅絕的主要原因，而且貓咪至今仍繼續導致野生動物數量下降。」





如果我們將寵物貓和野生貓對澳洲獨特野生動物的影響結合起來，每天牠們會殺死超過 310 萬隻哺乳動物、180 萬隻爬行動物和 130 萬隻鳥類。根據萊格教授的說法，更多本土野生動物種類面臨風險。





她表示：「如果我們不能有效管理貓隻，未來幾年甚至幾十年內，澳洲的本土物種將面臨更大的絕種威脅。我們知道野生貓是個問題，但事實上，寵物貓也會影響野生動物，因為即使牠們由主人餵養，如果被放出戶外「自由漫步」，牠們仍然會捕食獵物。因為這是貓的本性。很多寵物貓的主人可能不知道這一點，因為他們的寵物貓平均帶回家的「戰利品」，只係牠們殺死獵物的五分一，實際上有一些寵物貓更加唔會將『戰利品』帶回家。」



這張照片是在澳洲乾旱地區拍攝到的野生貓。

在澳洲，負責任的貓主需要進行以下重要措施：

登記和植入晶片：登記和植入晶片可以增加你貓走失或逃走後，被找到後歸還給你的機會。 絕育貓隻：對你的貓進行絕育手術可以防止不需要的繁殖，減少流浪貓和野生貓的數量。 保持貓咪在室內或安全的戶外貓籠內：建議將你的貓置於室內或安全的戶外貓籠內，以防止牠們自由漫遊和捕食野生動物。 定期探訪獸醫：定期探訪當地的獸醫對於保持你的貓咪的健康和快樂至關重要。應該每年進行健康檢查、接種疫苗、進行驅蟲，並進行任何必要的醫療治療。 建立與獸醫的良好關係：與當地的獸醫建立良好的關係可以確保你有一個可信賴的信息來源和指導，以滿足你貓隻的健康需求。及早發現和處理疾病對於牠們的整體福祉至關重要。

澳洲獸醫協會西澳分部主席霍爾（Garnett Hall）博士強調負責任主人的重要性。他指出，戶外遊蕩的貓不僅對野生動物構成威脅，牠們亦可能因而受傷、患病以及與其他貓發生衝突。





遵守這些措施，是成為負責任貓主的重要一步。除了可以幫助保護澳洲野生動物，亦可確保你的貓貓健康、安全。





在澳洲，養貓的當地法律正如萊格教授所解釋那樣，會因居住地區而有所不同。





萊格教授表示：「關於養貓的管理法是由各個州和地區制定的，實際的貓隻管理則由當地政府負責，而且當地政府還可以制定自己的額外法律。例如，地方政府可能要求當地區所有貓咪都要絕育，或者某個特定區域內所有貓咪都要被困住 ─ 這就意味著法律因居住地區而有所不同。」





你可以前往所居住地的市議會網站，以獲取在當地養貓的相關信息。





萊格指：「如果我們都採用負責任的寵物飼養方法，就可以同時享受到我們的寵物貓帶來的樂趣，因為它們是非常好的伴侶，同時我們也能夠欣賞到飛至我們花園的小仙鶯、小蜥蜴和其他本土野生動物。」

