城鄉人口密度失衡：日本政府新方案能否湊效？

剛剛去年聖誕前夕舉行完畢的 世界盃 ，日本順利在「死亡之組」的世界盃分組賽突圍而出，擊敗傳統勁旅德國及西班牙以首名出線打入淘汰賽階段。當中那份熱血和打不死的表現，受日本國民以至全世界讚嘆。當地世界盃相關股票隨之上漲，更有股價急升超過一成。舉國歡騰，估計有更多下一代有意參與足球運動，預期運動發展未來與科技有更緊密結合。





東京首都圈是全球最大的都會區，人口約有3,500萬人。但日本政府為鼓勵民眾搬到人口老化與萎縮的地區，加碼補助搬到東京首都圈以外地區的家庭，每名小孩提供100萬日圓補助，試圖扭轉地方人口減少的趨勢。日本政府為了向人口縮減的鄉村城鎮帶來新氣象，將於4月推出這筆獎金，比先前提供的30萬日圓搬遷費用高出許多。





部份受到 新冠病毒疫情 影響，去年東京人口首見下滑；但地方政府認為仍須採取更多行動，以降低東京的人口密度，並鼓勵民眾搬到日本「較不時尚」的地區展開新生活！這些地區出現人口老化、萎縮問題，年輕人口外移到東京、大阪等大城市。除了已能領取的300萬日圓財務支援，日本政府將向住在東京23區與周邊通勤地帶埼玉縣、千葉縣和神奈川縣的家庭，提供這筆補助。日本官員希望政府提供的補助，能鼓勵有18歲以下小孩的家庭為偏鄉地區帶來活力，並減輕首都圈的空間與公共服務壓力。





值得留意的是根據日本房地產研究所的數據，東京新建房屋的平均價格並沒有因新冠疫情導致的經濟放緩所影響，反而超過了1989年日本房地產泡沫高峰時所創下的峰值，東京作為經濟活動和移民首選地的地位也在不斷提升，人口稠密問題越見嚴重。東京民眾只需搬離大東京地區，即可獲得補貼。若民眾願搬入東京市郊山區，亦可獲現金補貼。不過，民眾需要符合三大條件之一，才有機會獲資助。



在新搬入地區的中小型企業就業 繼續在原本的公司遙距工作 在新居地經營生意

目前，約有1,300個日本城市已簽署了接收從東京遷移居民的協議，佔全日本8成。但消息發佈後，部分網民對政府的提議提出了質疑，認為100萬日圓並不足以讓人決定生養。傳媒引述受訪者表示，日本人大量移居到東京是因為在鄉鎮縣城求職困難，更直指地方政府無法改變現狀。 2021年，日本的出生人數降至約80萬人。根據統計，未來日本的出生人數將自19世紀末以來，首次降到80萬以下。





看來日本政府要向日本國家足球隊學習，用更大誠意和熱血精神，解決城鄉人口密度失衡的問題。





