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城鄉人口密度失衡：日本政府新方案能否湊效？

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Tokyo

東京。 Source: Flickr

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Published 7 January 2023 at 9:44pm
By Erik Cheung
Presented by Erik Cheung
Source: SBS

日本東京地少人多，人口稠密一直是政府希望解決的問題。當地政府將加大補貼，每戶搬離東京的家庭按子女數目，派發每名兒童100萬日圓搬遷費，希望吸引更多民眾離開東京。今日鐳射全方位張艾利和大家分享析日本政府如何為人口縮減的鄉村城鎮帶來新策略。

Published 7 January 2023 at 9:44pm
By Erik Cheung
Presented by Erik Cheung
Source: SBS
剛剛去年聖誕前夕舉行完畢的
世界盃
，日本順利在「死亡之組」的世界盃分組賽突圍而出，擊敗傳統勁旅德國及西班牙以首名出線打入淘汰賽階段。當中那份熱血和打不死的表現，受日本國民以至全世界讚嘆。當地世界盃相關股票隨之上漲，更有股價急升超過一成。舉國歡騰，估計有更多下一代有意參與足球運動，預期運動發展未來與科技有更緊密結合。

東京首都圈是全球最大的都會區，人口約有3,500萬人。但日本政府為鼓勵民眾搬到人口老化與萎縮的地區，加碼補助搬到東京首都圈以外地區的家庭，每名小孩提供100萬日圓補助，試圖扭轉地方人口減少的趨勢。日本政府為了向人口縮減的鄉村城鎮帶來新氣象，將於4月推出這筆獎金，比先前提供的30萬日圓搬遷費用高出許多。

部份受到
新冠病毒疫情
影響，去年東京人口首見下滑；但地方政府認為仍須採取更多行動，以降低東京的人口密度，並鼓勵民眾搬到日本「較不時尚」的地區展開新生活！這些地區出現人口老化、萎縮問題，年輕人口外移到東京、大阪等大城市。除了已能領取的300萬日圓財務支援，日本政府將向住在東京23區與周邊通勤地帶埼玉縣、千葉縣和神奈川縣的家庭，提供這筆補助。日本官員希望政府提供的補助，能鼓勵有18歲以下小孩的家庭為偏鄉地區帶來活力，並減輕首都圈的空間與公共服務壓力。

值得留意的是根據日本房地產研究所的數據，東京新建房屋的平均價格並沒有因新冠疫情導致的經濟放緩所影響，反而超過了1989年日本房地產泡沫高峰時所創下的峰值，東京作為經濟活動和移民首選地的地位也在不斷提升，人口稠密問題越見嚴重。東京民眾只需搬離大東京地區，即可獲得補貼。若民眾願搬入東京市郊山區，亦可獲現金補貼。不過，民眾需要符合三大條件之一，才有機會獲資助。
  1. 在新搬入地區的中小型企業就業
  2. 繼續在原本的公司遙距工作
  3. 在新居地經營生意
目前，約有1,300個日本城市已簽署了接收從東京遷移居民的協議，佔全日本8成。但消息發佈後，部分網民對政府的提議提出了質疑，認為100萬日圓並不足以讓人決定生養。傳媒引述受訪者表示，日本人大量移居到東京是因為在鄉鎮縣城求職困難，更直指地方政府無法改變現狀。 2021年，日本的出生人數降至約80萬人。根據統計，未來日本的出生人數將自19世紀末以來，首次降到80萬以下。

看來日本政府要向日本國家足球隊學習，用更大誠意和熱血精神，解決城鄉人口密度失衡的問題。
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