2022年的代表關鍵詞彙

1) 元宇宙（Metaverse）

雖然元宇宙這個辭彙早早誕生1992年出版的科幻小說《潰雪》（Snow Crash）中，但直到2021年底起才開始大量被使用。牛津辭典對元宇宙的定義是：「一個假設的（hypothetical）虛擬實境，在裡面，用戶可以用身歷其境的方式與彼此的虛擬化身（Avatar）以及周邊環境互動。」你又覺得這個定義，是否符合你對元宇宙的想像呢？在後疫情時代，我們開始討論起混合工作模式、全然虛擬實境的可能性與道德辯論，這種對未來的科幻式想像遍地開花，怎麼可能跳過元宇宙不談？無論你在這一年間，對元宇宙的看法是褒是貶，不能否認的是它的確造成熱議。



2) 我支持（#IStandWith）

社交媒體的出現使大家都更能表達自己的意見與想法，「#IStandWith」這個hashtag從2009年開始應運而生，用以表達對特定事業、團體或個人的聲援。表態並非壞事，然而社交平台背後挾帶的演算法所創造出的同溫層效應，卻造成了人們只願意接受與自己立場相近的觀點，讓對立雙方之間的對話變得更加困難。





而到了2022年，「#IStandWith」這個hashtag的使用隨著烏克蘭戰爭、強尼戴普(John Christopher Depp)與前妻安柏赫德(Amber Heard) 的訴訟等爭議議題的出現逐漸增加，社交媒體上人們紛紛站隊，不僅促使激進主義的出現，更讓仇恨言論充斥在討論之中。



3) 哥布林模式（Goblin Mode）

哥布林（Goblin）是一種傳說的生物，以綠色皮膚、尖耳、鷹勾鼻和金魚眼為主要形象。他們主要生活在黑暗的地下世界，個性貪婪且卑劣，可以說是最弱的怪物。在《魔戒》和《哈利波特》出現的家庭小精靈，都有哥布林的身影。牛津辭典對於這個詞的定義：「毫無歉意地自我放縱、懶惰、邋遢或貪婪的行為。」如果翻譯成華文世界的用語，就等於「躺平」、「不想努力了」，還有「我就爛」！





當疫情逐漸明朗，全世界的人們看似要恢復以往的生活了，但這一切似乎沒那麼容易。過著兩、三年在家工作、社交孤立、戴口罩的日子…… 辛苦歸辛苦，或許有部份人也發現這樣不受他人眼光影響的生活其實也挺自在的，一時之間要擺出架子來，反而做不到。看看歐洲和北美國各大企業不願意回辦公室工作的員工有多少，就知道哥布林模式對大家的影響有多深遠。





投票已截，牛津辭典在Twitter上有2,470名網友的投票，即使有許多網友表示，這三個字詞完全不具代表性，但最終「哥布林模式」以49.1%近乎過半的比例，成為網友們心目中代表2022年的代表字。





