壓力大到現「創傷後遺症」 過半新州護士萌去意

該份由新州護士和助產士協會 (NSWNMA) 的委託撰寫的報告，在去年下半年向新州公立醫院的 2300 多名護士進行問卷調查，結果發現，新冠疫情對州內的護士及助產士心理健康及福祉都正構成影響。





調查發現，新冠疫情正令到護士工作的壓力大增，令他們出現過度勞累、透支、及懕倦工作等問題，亦有越來越多的護士，在臨床層面上出現創傷後遺症。





接近1900名護士在被問及是否有意在未來五年內離開目前岡位時，58％的受訪者表示正有此意。





而有辭職打算的護士當中有37％表示打算在 12 個月內辭職、五份一人有意完全脫離醫療行業，但亦有約五份二打算辭職的受訪者指自己「暫未考慮轉行」。









隨住新州的公立醫正面臨著大量有經驗護士流失的危機，最終可能只會留低部份年輕、及經驗不足的護士，而若新護士的數量遠超越有經驗護士，亦將令到新入職護士承受更大的壓力。





而報告亦發現，若醫院人手短缺，新近入職的護士是最容易受影響的一群。





受訪者中有約75%年資較淺的護士指，他們有更大機會會被上司要求輪班，甚至做他們專業範圍以外工作，亦有新近入職護士表示，他們最有可能會受到患者及其家人的粗暴對待或折磨。





與此同時，新州選舉就快舉行，醫護人員目前面對的壓力已成為兩個主要政黨、在醫療政策上的關鍵戰場。





工黨已承諾，會確保護士同患者之間有更健康的比例。



