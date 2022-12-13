【繼續微笑】新冠後遺：長期戴口罩令人忘記笑容？

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日本在今年三月徹底解除口罩令。 Source: AAP / Eugene Hoshiko/AP

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新冠疫情肆虐，令長期戴口罩的人忘記如何微笑？ 充滿創意的日本人竟開辦「笑容訓練班」，極受歡迎兼在網上爆紅 。今日鐳射全方位張艾利為大家介紹這種另類「治療」課程。

新冠疫情肆虐長達三年之久後，戴口罩已成為上街的一部份。直到今年初，全球大部份國家及地區才陸續解除口罩令。不過最近有傳媒報道指，日本當地民眾戴口罩已成習慣，因此有國民聲稱竟忘記了如何微笑，女性亦已忘記如何化妝！讓注重外貌與禮儀的日本人難以接受。

於是「創作力量與幻想，會嚇你一跳」的日本人，開設教導民眾如何微笑的「微笑課程」、「笑容訓練班」，更在日本各地爆紅。據悉一堂90分鐘的「微笑課程」每人收費1.1萬日圓（約100澳元）。

日媒《朝日新聞》報道，自日本政府去年11月放寬口罩限制，開辦「面部表情管理」課程的「微笑教育」（Egaoiku）公司便開始有越來越多人關注。直至今年3月徹底解除口罩令，課程的申請報讀人數直接增加了4.5倍，隨即成為當地熱門課程。

報道指出，「微笑課程」每堂為90分鐘，單人學費約為1.1萬日圓（約100澳元），而且可以選擇線上上課，據悉非常受女性歡迎。
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一名學員度會町康子（Yasuko Watarai）認為，沒有口罩的遮掩後，微笑在日常交流中極為重要，並表示會將所學運用到義工活動及各種聚會中。

「微笑教育」創辦人川野惠子（Keiko Kawano）接受《朝日新聞》訪問指，受長期戴口罩影響，民眾展現微笑的機會越來越少，不少人對微笑產生複雜情緒，甚至覺得微笑是一件「困難的事情」。

她透露，「微笑課程」的內容主要運用和放鬆面部肌肉，來達到展露燦爛笑容的效果，其中包括「輕咬吸管」放鬆面部肌肉、通過鏡子檢視笑容等；甚至會教授如何運用儀器或讓教練親自上手，來幫助學員調整面部肌肉。

川野惠子表示，微笑有3大要訣：

第一，嘴角必須上揚；
第二，必須露出上排8顆牙，但不露下排；
第三，眼睛必須呈彎月形，以凸顯柔和感。

另外，微笑前可先進行放鬆面部肌肉的步驟，先用上排牙齒輕咬下唇，露出8顆牙並保持5秒，隨後合上嘴巴做出「O」字嘴型再維持10秒即可，強調放鬆面部肌肉是呈現自然微笑的關鍵。

不得不佩服日本人的創意和幽默感。如果「微笑課程」也行得通，可能有更多儀態課程陸續登場也說不定。
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