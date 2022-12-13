【繼續微笑】新冠後遺：長期戴口罩令人忘記笑容？

新冠疫情肆虐長達三年之久後，戴口罩已成為上街的一部份。直到今年初，全球大部份國家及地區才陸續解除口罩令。不過最近有傳媒報道指，日本當地民眾戴口罩已成習慣，因此有國民聲稱竟忘記了如何微笑，女性亦已忘記如何化妝！讓注重外貌與禮儀的日本人難以接受。





於是「創作力量與幻想，會嚇你一跳」的日本人，開設教導民眾如何微笑的「微笑課程」、「笑容訓練班」，更在日本各地爆紅。據悉一堂90分鐘的「微笑課程」每人收費1.1萬日圓（約100澳元）。





日媒《朝日新聞》報道，自日本政府去年11月放寬口罩限制，開辦「面部表情管理」課程的「微笑教育」（Egaoiku）公司便開始有越來越多人關注。直至今年3月徹底解除口罩令，課程的申請報讀人數直接增加了4.5倍，隨即成為當地熱門課程。





報道指出，「微笑課程」每堂為90分鐘，單人學費約為1.1萬日圓（約100澳元），而且可以選擇線上上課，據悉非常受女性歡迎。



一名學員度會町康子（Yasuko Watarai）認為，沒有口罩的遮掩後，微笑在日常交流中極為重要，並表示會將所學運用到義工活動及各種聚會中。





「微笑教育」創辦人川野惠子（Keiko Kawano）接受《朝日新聞》訪問指，受長期戴口罩影響，民眾展現微笑的機會越來越少，不少人對微笑產生複雜情緒，甚至覺得微笑是一件「困難的事情」。





她透露，「微笑課程」的內容主要運用和放鬆面部肌肉，來達到展露燦爛笑容的效果，其中包括「輕咬吸管」放鬆面部肌肉、通過鏡子檢視笑容等；甚至會教授如何運用儀器或讓教練親自上手，來幫助學員調整面部肌肉。





川野惠子表示，微笑有3大要訣：





第一，嘴角必須上揚；



第二，必須露出上排8顆牙，但不露下排；



第三，眼睛必須呈彎月形，以凸顯柔和感。





另外，微笑前可先進行放鬆面部肌肉的步驟，先用上排牙齒輕咬下唇，露出8顆牙並保持5秒，隨後合上嘴巴做出「O」字嘴型再維持10秒即可，強調放鬆面部肌肉是呈現自然微笑的關鍵。





不得不佩服日本人的創意和幽默感。如果「微笑課程」也行得通，可能有更多儀態課程陸續登場也說不定。





