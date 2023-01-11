【印度環保新意念】煙蒂回收製成毛公仔？

提起印度，大家會想起甚麼？恆河？香料？精緻的紡織刺繡？咖哩？還是印度的的頂尖數學家和科研人才呢？在印度新德里郊區一棟破舊房子的地板上，一羣婦女們微笑著工作，幹的是為絨毛玩具塞入大量白色的東西 ，令人想像不到的是，這白色的東西填充物竟是由回收煙蒂做成的！





印度抽煙人口屬全球第二大，僅次於中國。根據世界衞生組織估計，全球有超過10億的「抽煙人口」，而身為世界第二大的煙草使用國，全印度約有近2.67億的抽煙人口（佔印度成年人口的近30%），因此馬路上隨處可見被亂丟棄的煙蒂。





原來煙蒂產生的毒素，會慢慢滲入自然環境中。煙蒂的主要成份為人造塑料的醋酸纖維素、石棉纖維等；自然生物分解所需時間長，而其產生出的毒素如鉛、砷、尼古丁也會慢慢滲入自然環境中。廢棄煙蒂除了對環境有毒，還造成街道髒亂。有見及此，一位印度年輕人，28歲的Naman Gupta想到了回收煙蒂將其作成絨毛玩具填充物的想法，於是與其兄創辦了Code Effort。



Naman with one of their products, a teddy bear. Credit: The Weekend Leader Naman表示，印度每年消費約1000億支香煙，並產生26,454噸的廢物，這讓他思考回收煙蒂的念頭。他位兄弟擁有工程師背景，懂得將這些廢棄物進行提煉和分解。因此他走上這條環保，又可還給街道清潔之路。





最初公司每天只能收集到約10克的煙蒂，但隨著與市民合作之後，目前Code Effort每月可以處理到30噸的煙蒂。





根據Naman的說法，煙蒂主要是由纖維、紙和煙草組成，他們可分解成纖維並加以清洗和漂白利用，製作成永續性產品。例如將煙蒂上殘餘的煙草，收集製作成堆肥，亦或是將醋酸纖維素，轉換再製成絨毛玩具、抱枕等。





