澳洲女大學生靠自製菲林相機致富

幾年前一齣香港電影，其中一句關於相機的對白，至今令人津津樂道回味無窮：「Digital是很吸引，但是Analogue才是我的最愛。」澳洲昆士蘭州 (Queensland) 一名22歲女大生，靠著販賣可持續使用的菲林相機，僅花了一年時間就為自己賺進200萬美元，究竟她的致富秘訣是甚麼呢？





許多年輕人雖然有創業夢，但太多客觀因素令他們害怕失敗而放棄；不過，來自昆士蘭州的女大生麥迪遜 (Madison Stefanis) 把攝影的興趣化為商機，閃過的靈光令她接著創立菲林相機公司，品牌甚至準備進軍美國市場，令許多人佩服她的眼光和毅力。





住在澳洲昆士蘭的麥迪遜相當熱愛攝影活動，她在2019年用大約50美元的材料，做了一台簡單的菲林相機，放到社交媒體上販賣。不久竟有許多人爭相下標，最後以250美元售出，嗅到商機的她趕緊在一週內多做出10台做了一台簡單的菲林相機，結果也是同樣熱賣。她經常收到網友詢問是否還有菲林相機存貨，讓她發現供不應求的菲林相機市場存在著巨大商業潛力。



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Madison Stefanis. Source: Instagram / @madistefanis 之後她拿出自己的積蓄花了一年時間，成立初創公司：35mm Co.。業務除了收購和轉賣復古菲林相機外，也持續研發可持續使用的菲林相機。她的努力終於在去年推出新款名為Reloader的復古菲林機，售價僅99美元；替換底片則要19.95美元，遠比不斷購買一次性相機化算。目前的營業額已超過200萬美元，這款菲林相機共有4種顏色可以選擇，還有相機袋及配飾能售買。





麥迪遜認為，雖然現在市場上有許多價格便宜的一次性相機，但用完即棄會產生大量塑膠垃圾，最終流入海洋、河流和垃圾堆填區，對環境造成永久性傷害。她設計的相機是專門為了攝影初學者而造，也是澳洲國家乳癌基金會（National Breast Cancer Foundation；NBCF）的合作夥伴，將利用限量版相機的獲利，投入乳癌研究發展工作，貢獻社會。





麥迪遜希望未來進軍更大的海外市場，尤其是美國市場。她鼓勵志在創業的年輕人勇敢去嘗試。她身邊有很多人想創業，可是卻害怕失敗而卻步，創業需有毅力和信心，按照想法去執行，不要因為被拒絕而感到氣餒。沒有遙不可及的夢想。只要相信，就能實現。





